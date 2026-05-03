Dos tercios de los estadounidenses dicen que el país se dirige en la dirección equivocada: encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos

Según una encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos realizada utilizando KnowledgePanel de Ipsos, a medida que la guerra de Irán ha empujado a la economía global a una crisis petrolera y los precios de la gasolina alcanzan un máximo de cuatro años, las calificaciones de los estadounidenses sobre el presidente Donald Trump en varios temas están profundamente negativas, con mayorías desaprobando cómo está manejando cada tema medido.

A pesar de los vientos en contra para Trump y su partido, los demócratas lideran pero no se están alejando de las elecciones intermedias en este momento. La calificación de aprobación de Trump ha caído al 37%, la más baja de su mandato presidencial, y su calificación de desaprobación del 62% es la más alta registrada en ambos mandatos presidenciales. La encuesta también revela que Trump está en desacuerdo en la gestión de cada tema medido, mientras que dos tercios de los estadounidenses dicen que el país se dirige en la dirección incorrecta.

Entre otros aspectos destacados, se menciona que Trump ha sido criticado por su manejo de los impuestos, la economía, las relaciones con Irán, la dirección del país y varias políticas impopulares implementadas por su administración.

En cuanto a las elecciones intermedias, los demócratas lideran en la preferencia de los votantes registrados, con un margen significativo sobre los republicanos. Además, se destaca que el país está dividido en cuanto a la confianza en la gestión de temas clave entre los demócratas y republicanos.

Por último, se señala que la encuesta se realizó entre 2.560 adultos estadounidenses con un margen de error del +/- 2 puntos porcentuales, y se invita a consultar los resultados completos en PDF para obtener más detalles sobre la metodología utilizada en el estudio.