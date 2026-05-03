Todos los distritos de Nueva York albergarán eventos gratuitos para fanáticos de la Copa Mundial, dice Mamdani.

Todos los distritos de Nueva York albergarán eventos gratuitos para fanáticos de...

En medio de tarifas exorbitantes y boletos para partidos, los eventos para fanáticos en Nueva York serán gratuitos durante la Copa del Mundo.

La ciudad de Nueva York llevará a cabo una serie de eventos gratuitos para los fanáticos de fútbol que esperan experimentar la emoción de la Copa del Mundo pero no pueden pagar los altos precios de los boletos para los partidos, anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Mamdani, un destacado devoto del fútbol, anunció los eventos gratuitos junto con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el lunes.

“Cada fanático debería poder ver el torneo más grande de la tierra sin tener que tocar sus ahorros,” dijo Mamdani.

Los eventos – uno en cada uno de los cinco condados de la ciudad – incluirán fiestas para ver los partidos y otras festividades. Se llevarán a cabo en el Rockefeller Center en Manhattan, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens, el Parque Brooklyn Bridge en Brooklyn, un centro comercial cerca del Yankee Stadium en el Bronx y un estadio de béisbol de ligas menores en Staten Island.

Un evento separado para fanáticos planeado en el Estadio Sports Illustrated en Harrison, Nueva Jersey, donde juegan los New York Red Bulls, costará $10.

Los partidos de la Copa del Mundo se jugarán en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

Los fanáticos que intentan llegar al MetLife Stadium desde la ciudad de Nueva York pueden esperar gastar $150 por un viaje de ida y vuelta en tren para cada partido, según informaron funcionarios de transporte a principios de este mes.

Eso es casi 12 veces la tarifa regular de $12.90 por el trayecto de aproximadamente 15 minutos, 14 km (9 millas) desde la estación Penn de Manhattan hasta el estadio en East Rutherford, Nueva Jersey. No habrá estacionamiento en el lugar para la mayoría de los fanáticos, por lo que los funcionarios de Nueva Jersey anticipan que alrededor de 40,000 fanáticos usarán el transporte masivo para cada partido.

El estadio local tanto de los New York Giants de la NFL como de los New York Jets albergará ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final del torneo el 19 de julio. Los partidos de la fase de grupos para las potencias futbolísticas Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, junto con otras naciones, comienzan el 13 de junio.