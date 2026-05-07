Shivon Zilis, madre de cuatro de los hijos de Elon Musk, testifica en el juicio de OpenAI

Shivon Zilis, una ejecutiva de Neuralink y madre de cuatro de los hijos de Elon Musk, declaró el miércoles como una de las testigos más esperadas en el caso de Musk contra OpenAI. El fabricante de ChatGPT ha argumentado que, mientras Zilis trabajaba con OpenAI de 2016 a 2023, también estaba involucrada en una relación secreta con Musk, actuando como informante para él.

El caso de Musk contra OpenAI alega que el CEO de la compañía, Sam Altman, y el presidente, Greg Brockman, cofundadores de la empresa con Musk, rompieron un acuerdo fundacional al reestructurarla de una organización sin fines de lucro a una empresa con fines de lucro. El CEO de Tesla acusa a Altman y Brockman de enriquecerse injustamente y quiere que ambos sean removidos de sus puestos en la startup, una de las más valiosas del mundo. También busca deshacer la reestructuración con fines de lucro y $134 mil millones en daños que se redistribuirán al brazo sin fines de lucro de OpenAI.

OpenAI rechaza todas las acusaciones de Musk y durante el juicio, que ahora está en su segunda semana, ha tratado de demostrar que siempre estuvo de acuerdo con las intenciones de cambiar a una estructura con fines de lucro. Los abogados de la compañía han argumentado que Musk era básicamente un mal perdedor que abandonó la compañía en 2018 después de una oferta fallida por el control y buscaba venganza debido al éxito de OpenAI.

Zilis se ha convertido en una figura importante en el caso, ya que sirvió como enlace entre Musk y la junta directiva de OpenAI, en la que trabajó de 2020 a 2023. En documentos previos al juicio, los abogados de OpenAI cuestionaron la naturaleza exacta de la relación de Zilis con Musk y presentaron comunicaciones que sugerían que ella estaba trabajando como una fuente interna para él después de que dejó la compañía. Conoció a Musk a través de su trabajo en OpenAI.

“Mantenerme cerca y amigable con OpenAI para mantener la información fluyendo o comenzar a desvincularme? El juego de confianza está a punto de complicarse, así que cualquier orientación sobre cómo hacer lo correcto por ti es apreciada,” Zilis escribió a Musk en 2018, según los documentos judiciales.

“Cerca y amigable, pero vamos a intentar activamente trasladar a tres o cuatro personas de OpenAI a Tesla. Más que eso se unirán con el tiempo, pero no los reclutaremos activamente,” respondió Musk.

Mientras tanto, Zilis se mantuvo en buenos términos con el liderazgo de OpenAI. Un mensaje de texto de Altman a Zilis en 2023 sugiere que él buscaba su consejo sobre cómo influir en Musk, preguntándole: “Por cierto, ¿es buena idea que tuitee algo bonito sobre Elon?”

Zilis, de 40 años, asumió el cargo de directora de proyecto en Tesla en 2017, y cuando se unió a la junta de OpenAI, era la miembro más joven. Ahora es ejecutiva en Neuralink, la startup de implantes cerebrales de Musk.

Durante su testimonio, Zilis dijo que se discutieron muchas ideas en los primeros años de OpenAI sobre cómo estructurar la organización sin fines de lucro y si crear una entidad con fines de lucro. Dijo que inicialmente estuvo de acuerdo con una rama con fines de lucro y las inversiones de miles de millones de dólares de Microsoft porque ayudaría a cumplir la misión fundacional de OpenAI.

Cuando Musk abandonó la junta de OpenAI en febrero de 2018, testificó Zilis, durante esta “mitad de ruptura complicada” desempeñó el papel de facilitadora con OpenAI.

“Eran un poco malos para comunicarse entre ellos,” dijo. “Mi papel históricamente había sido facilitar la comunicación entre todas las partes principales para lograr la máxima alineación entre ellas.”

Altman invitó a Zilis a unirse a la junta en 2020 y ella dijo que aceptó porque “pasé la última década de mi vida queriendo que la IA saliera bien para la humanidad”. Cuando le preguntaron si filtraba información a Musk mientras estaba en la junta, respondió: “¿Filtrar? Definitivamente no”.

Relación romántica con Musk La extensión de la relación personal de Zilis con Musk no se supo públicamente hasta 2022, cuando Business Insider informó que había tenido gemelos con Musk el año anterior.

El caso ha revelado información adicional sobre la relación de Zilis y Musk: los dos se involucraron románticamente alrededor de 2016, según el testimonio de Zilis, y ella vive en una casa en Austin, Texas, donde a veces se queda cuando visita a sus hijos. Zilis dijo que decidió tener hijos con Musk hacia finales de 2020 cuando él le dijo que “estaría feliz de hacer una donación”. Ahora tienen cuatro hijos juntos.

Cuando Musk declaró la semana pasada, se refirió a Zilis como la madre de sus hijos. También testificó que vive con Zilis. La pareja ha sido vista más recientemente tomados de la mano y asistiendo juntos a eventos, incluidas cenas con Donald Trump en la Casa Blanca y Mar-a-Lago.