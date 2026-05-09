India se vio obligada a lanzar la Operación Sindoor como una acción punitiva en respuesta al mortal ataque terrorista en Pahalgam que cobró la vida de 26 personas de manera despiadada. La operación de 88 horas demostró la capacidad única de las fuerzas armadas indias para iniciar y finalizar un conflicto armado contra una potencia armada con armas nucleares. Durante la crisis del Este de Ladakh, al asegurar la característica Cima Casco en la cordillera de Kailash en agosto de 2020, obligando a China a sentarse en la mesa de negociaciones. Haciendo de India el único país que domina la escalera de escalada contra dos rivales armados con armas nucleares.

La operación demostró la capacidad de la India para impactar cualquier objetivo en Pakistán. Durante los primeros minutos de la operación, India fue capaz de alcanzar objetivos separados por más de 500 km longitudinalmente, que van desde la montañosa Muzafarabad en el norte hasta el árido Bahawalpur en el sur casi simultáneamente. A medida que el conflicto avanzaba en la escalera de escalada, las fuerzas armadas indias golpearon objetivos que iban desde una batería de misiles tierra-aire en Karachi, en las costas del Mar Arábigo, hasta un búnker crítico en la Base Aérea Nur Khan en Rawalpindi, cerca de las estribaciones del Himalaya (Margala), al mismo tiempo que dejaban una huella en algunas de las bases aéreas y ubicaciones de radar más cruciales en todo Pakistán.

Pakistán también intentó golpear bases aéreas indias y destruir el complejo de defensa aérea S-400 Triumf con un misil supersónico CM-400AKG supersonic. Este misil fue derribado antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Los misiles pakistaníes disparados a otras bases aéreas, un misil de largo alcance hacia Delhi también fue interceptado por un misil superficie-aire de alcance medio (MR-SAM), anulando los esfuerzos ofensivos de Pakistán. Aunque un proyectil paquistaní sí aterrizó en la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea India en Udhampur.

La operación de cuatro días demostró la superioridad convencional de la India sobre Pakistán, pero también se necesita fortalecer las defensas, ya que la naturaleza de la guerra está cambiando. En la Operación Sindoor, aunque la red de defensa aérea era la sensación del momento, aún existen esfuerzos para mejorar el sistema, especialmente a la luz de la amenaza que representan los drones y misiles.

[Contexto: Operación Sindoor como respuesta a un ataque terrorista en Pahalgam; demostración de capacidades militares de India contra Pakistán.] [Verificación de los hechos: Se menciona la capacidad defensiva de India y los esfuerzos para mejorarla.]