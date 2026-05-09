Los ataques de EE. UU. a petroleros iraníes plantean más preguntas sobre las negociaciones para poner fin a la guerra

Como el mundo espera saber si habrá progreso diplomático entre Estados Unidos e Irán, el viernes aviones de combate de EE. UU. dispararon a buques iraníes en el Estrecho de Hormuz como parte del bloqueo continuo de EE. UU. Mientras tanto, el Secretario de Estado Rubio continuó su visita a Roma, donde instó a Europa a hacer más para reabrir el estrecho. Nick Schifrin informa sobre los acontecimientos del día.

En el Estrecho de Hormuz hoy, el momento en que un avión de combate americano deshabilita un petrolero iraní golpeando su chimenea. Los F-18 golpearon dos petroleros iraníes vacíos hoy, acusándolos de intentar evadir el bloqueo de EE. UU. para llegar a puertos iraníes.

Mientras tanto, el Secretario de Estado Marco Rubio viajó a Roma para hablar sobre Irán y la brecha transatlántica provocada por las negativas iniciales europeas de permitir bases para ataques estadounidenses a Irán.

Hoy, Rubio se mostró amable frente a las cámaras y emitió declaraciones positivas sobre sus reuniones. Y el Ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, apeló a una asociación histórica.

Los europeos están desarrollando un plan para ayudar a mantener abierto el Estrecho de Hormuz, pero solo después de que termine la guerra. Y, hoy, alrededor de 1.600 barcos en el estrecho todavía están en espera de cualquier progreso hacia un acuerdo.