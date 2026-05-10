Aquí están las 2 grandes cosas que estamos viendo en el mercado de valores en la semana que viene.

La temporada de resultados del primer trimestre está llegando a su fin, pero una empresa está lista para informar esta semana y hay varios datos económicos importantes en camino. Echemos un vistazo más de cerca.

1. Resultados: Qnity Electronics es la única acción en el calendario de ganancias, con resultados previstos antes de la apertura del martes por la mañana. Los analistas esperan que Qnity informe ganancias de 92 centavos por acción con ingresos de $1.27 mil millones. Separada de DuPont el año pasado, Qnity es una jugada de herramientas y materiales para la construcción de centros de datos, suministrando una serie de materiales especializados y productos utilizados para fabricar y empaquetar semiconductores. Dado todo lo que hemos escuchado esta temporada de ganancias sobre la demanda de potencia informática de IA, nos sentimos bien sobre los números que Qnity está a punto de reportar. No importa dónde esté la demanda, ya sea para unidades de procesamiento central (CPUs), unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) de Nvidia, o chips de memoria, todo es positivo para Qnity. La única área donde estamos preparados para ver cierta debilidad es en la electrónica de consumo, donde la demanda podría verse afectada debido al rápido aumento de los precios de la memoria. Cuando Qnity informó números del cuarto trimestre a principios de este año, la gerencia detalló un plan de transformación de varios años destinado a simplificar operaciones, mejorar la productividad y reducir costos, lo que llevó a un impulso de $100 millones a su EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para finales de 2028. En la llamada, estaremos interesados en escuchar cómo avanza el plan y si el equipo ha descubierto áreas adicionales de mejora que podrían resultar en un aumento a ese objetivo de $100 millones. Finalmente, estamos atentos al fondo de la acción. Las acciones de Qnity se están negociando cerca de máximos históricos y han subido un 80% en lo que va del año, por lo que las expectativas son altas y cualquier señal de imperfección podría provocar toma de beneficios.

[Contexto: Se proporciona información detallada sobre los resultados esperados de Qnity Electronics en la próxima temporada de ganancias y se analiza cómo la demanda de potencia informática de IA podría influir en los resultados de la empresa.]

2. Datos económicos: Esta semana se trata de la asequibilidad en Main Street. El índice de precios al consumidor (CPI) de abril sale el martes. En el número principal, los economistas encuestados por FactSet esperan ver un aumento del 3.7% año tras año, una aceleración considerable respecto al 3.3% en marzo, debido a los crecientes precios de la energía asociados a la guerra en Irán.

[Fact Check: Se detallan las expectativas del CPI de abril y se analiza su impacto en los consumidores estadounidenses.]

3. Otros eventos: Además de estos tres lanzamientos de alta prioridad, también obtendremos un vistazo más de cerca al sector inmobiliario el lunes con el lanzamiento del informe de ventas de viviendas existentes de abril, y a la economía manufacturera, cuando obtengamos el informe de producción industrial y utilización de capacidad de abril el viernes.

[Fact Check: Se mencionan otros eventos importantes relacionados con el mercado inmobiliario y la economía manufacturera para la próxima semana.]