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Cómo el viaje de Jana Duggar para tener su propia familia la diferenció de sus hermanas

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Valentina Moreno
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Jessa Duggar (casada con Ben Seewald)

El quinto hijo de Jim Bob y Michelle, Jessa Duggar, nació el 4 de noviembre de 1992.

Jessa conoció a Ben en la iglesia y comenzaron a cortejarse en 2013, un enfoque a la antigua en el romance que fue una novedad para muchos espectadores. Los chicos nunca hablaban de sus romances antes del compromiso, por lo que Jim Bob explicó a People: “Cortejar consiste en conocerse en un ambiente grupal, pasar tiempo juntos ambas familias y la pareja estableciendo metas juntas para determinar si están destinados a casarse. Con el noviazgo, a menudo una pareja se separa y a veces eso lleva a una relación más física”.

Ben pidió la mano de Jessa y luego le propuso matrimonio en agosto de 2014, sellando el trato al sujetarla de la mano por primera vez. Se casaron el 1 de noviembre de 2014. Jessa estaba embarazada de su primer hijo cuando 19 Kids and Counting fue cancelado y posteriormente TLC emitió un especial sobre abuso sexual, protagonizado por Jill y Jessa, para educar aún más a los espectadores sobre el tema. Las hermanas terminarían siendo las estrellas de su propio programa, Jill and Jessa: Counting On, ese invierno; el programa luego evolucionó para convertirse en Counting On, presentando también a otros hermanos Duggar.

Mientras tanto, Jessa y Ben dieron la bienvenida a su hijo Spurgeon el 5 de noviembre de 2015, a su hijo Henry el 6 de febrero de 2017, a su hija Ivy Jane el 28 de mayo de 2019 y a su hija Fern en julio de 2021. En febrero de 2023, Jessa compartió que sufrió un aborto espontáneo durante la temporada festiva de 2022. Dio a luz a su hijo George en diciembre de 2023.

En agosto de 2025, Jessa anunció el nacimiento de su hijo Edward.

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