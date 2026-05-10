Vals dice Depende del Presidente Trump determinar si Irán violó el alto el fuego

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo el domingo que el presidente Donald Trump está dando “todas las oportunidades” a la diplomacia con Irán antes de reiniciar los ataques militares, incluso cuando los dos países siguen intercambiando disparos después de que Trump declarara un alto el fuego.

“Depende del presidente Trump como comandante en jefe determinar qué constituye una violación, cuándo volver a la acción militar o cuándo seguir dándole una oportunidad a la diplomacia”, dijo Waltz a Martha Raddatz, copresentadora de “This Week” de ABC News.

Trump afirmó que el alto el fuego con Irán no se ha violado a pesar de que Irán y Estados Unidos se están disparando mutuamente en el Estrecho de Ormuz, diciendo a ABC News que los ataques fueron simplemente “un toque de amor”. Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego.

Después de semanas de negociaciones sin acuerdo, Waltz dijo el domingo que Trump seguirá buscando la diplomacia.

“Cuando los mediadores, en este caso Pakistán, nos piden … darle otra oportunidad a esta negociación antes de volver a bombardear a Irán, entonces creo que es una elección completamente apropiada para que tome el presidente Trump”, dijo Waltz. “Está dando a la diplomacia cada oportunidad posible antes de regresar a las hostilidades”.

El almirante retirado William McRaven, quien comandó el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos cuando mataron a Osama Bin Laden hace 15 años, apareció después de Waltz en “This Week” y dijo que estaba claro que se había violado el alto el fuego.

“Claro, Martha, el alto el fuego ha sido violado”, dijo McRaven. “Entiendo la posición del embajador Waltz. Al final del día, se trata de esperanzadamente lograr que los iraníes estén de acuerdo con la propuesta … el hecho es que, cuando se están disparando mutuamente, ya no tienen un alto el fuego”.

La administración de Trump ha enfatizado repetidamente que evitar que Irán enriquezca uranio con la capacidad de construir un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha mantenido que no busca construir un arma nuclear.

Medios estatales iraníes informaron el domingo que Teherán envió su respuesta al texto propuesto por Estados Unidos delineando un posible fin de la guerra a través de mediadores paquistaníes, pero no proporcionaron detalles.

McRaven dijo el domingo que pensaba que 30 días era un período demasiado corto para negociar un acuerdo nuclear significativo.

“Tardó más de dos años negociar el JCPOA. Así que esta idea de que de alguna manera negociaremos, sabes, un acuerdo nuclear muy desafiante con los iraníes, creo que 30 días es un tiempo demasiado comprimido”, dijo McRaven, refiriéndose al acuerdo nuclear de Irán de 2015 negociado bajo la administración de Obama que oficialmente se llamaba el Plan de Acción Integral Conjunto.

Raddatz también presionó a Waltz sobre la amenaza de Trump a Irán hace varias semanas de que debían abrir el Estrecho de Ormuz en 48 horas o enfrentar la destrucción de sus mayores plantas de energía. Trump no cumplió con esa amenaza, y el estrecho aún no está abierto, lo que ha llevado a un aumento significativo en los precios del petróleo a nivel mundial en las últimas semanas.

Waltz defendió el cronograma criticando a Irán por obstruir el estrecho, diciendo que está presionando por una resolución de la ONU para evitar que cualquier país bloquee el envío en una vía fluvial internacional.

“Creo que deberíamos dar un paso atrás: 50 días para lidiar con un problema de 50 años”, dijo Waltz. “Esta no es la primera vez que Irán ha amenazado o ha hecho esto … por eso estamos presionando ahora por otra resolución de la ONU que diga que Irán no puede hacer esto. Ningún país puede hacer lo que está haciendo Irán en vías fluviales internacionales”.