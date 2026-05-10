Burnley 2-2 Aston Villa: Empate entretenido acerca a los visitantes a la Liga de Campeones

Aston Villa dio un paso hacia la calificación para la Liga de Campeones después de jugar un entretenido empate 2-2 con Burnley, que ya ha sido relegado, el domingo.

Burnley tuvo un gran comienzo en Turf Moor cuando Jaidon Anthony los puso por delante después de solo ocho minutos con un final tranquilo de un rebote del guardameta Emiliano Martínez.

Sin embargo, el equipo de Unai Emery se niveló justo antes del descanso a través de Ross Barkley, quien cabeceó a casa desde el córner de John McGinn.

Ollie Watkins había visto antes un gol anulado por fuera de juego después de convertir el pase de Morgan Rogers en la primera mitad, aunque no se le negó la segunda oportunidad, ya que controló el puntapié de Martínez antes de guiar delicadamente el balón más allá de Max Weiss en el minuto 56.

Pero Burnley fue recompensado por su persistencia después de una serie de oportunidades perdidas, con Zian Flemming empatando el partido solo dos minutos después para cerrar una excelente jugada.

Todo se decidió en los momentos finales, ya que a los Villanos se les negó un penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad después de que Emi Buendía cayera bajo un desafío de Kyle Walker dentro del área.

Zeki Amdouni luego desperdició una oportunidad dorada para arrebatar una victoria tardía e improbable, mientras que Douglas Luiz también desperdició una oportunidad en el otro extremo ya que los puntos se repartieron.

Con información de Twitter: “Termina en empate” – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 10 de mayo de 2026

Debrief de Datos: Burnley lucha pero se queda corto

A pesar de remontar para ganar un punto, Burnley sigue sin una victoria en casa en sus últimos 14 partidos de la Premier League (D5 L9), igualando la racha más larga en la historia del club, establecida entre febrero y octubre de 2021.

Aún así, fue una exhibición alentadora del equipo de Michael Jackson, que superó la batalla de goles esperados (xG) con 1.78 xG frente a los 1.42 xG de Villa y consiguió sus primeros puntos en la Premier League desde el 14 de marzo.

Para Villa, marcó otra muestra de resistencia. Los visitantes han sumado ahora 20 puntos desde posiciones perdedoras en la liga esta temporada, más que cualquier otro equipo en la división y su segundo total más alto en una sola campaña de la Premier League después de 1993-94 (21).