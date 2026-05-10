Irán responde a la propuesta de paz de Estados Unidos, informan los medios iraníes. Lo que sabemos.

El marco propuesto por la administración Trump esponja una pausa en los combates mientras los funcionarios elaboran un plan de paz permanente.

Irán ha respondido a la propuesta del presidente Donald Trump de finalizar las hostilidades en la guerra y comenzar las conversaciones de paz sobre una serie de temas controvertidos, según informes de la agencia de noticias IRNA de Irán.

WASHINGTON – Irán ha respondido a la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin a las hostilidades en la guerra y comenzar las conversaciones de paz sobre una serie de temas controvertidos, según informes de la agencia de noticias IRNA de Irán. No se dispone de detalles sobre la respuesta de Irán y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El secretario de Energía de EE. UU., Christopher Wright, dijo que la administración Trump aún no había escuchado “una resolución clara” por parte de Irán durante una aparición el 10 de mayo en “Meet the Press”.

IRNA ha informado que Irán envió su respuesta a la propuesta de Trump a Pakistán, que está mediando.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian pareció hacer referencia a la última propuesta en una publicación en X el 10 de mayo.

“Jamás inclinaremos nuestras cabezas ante el enemigo, y si surge la conversación sobre el diálogo o las negociaciones, no significa rendirse o retroceder”, dijo en la publicación, traducida del persa original. “Más bien, el objetivo es hacer valer los derechos de la nación iraní y defender los intereses nacionales con fuerza resuelta.”

Los negociaciones en curso coinciden con un frágil alto el fuego de un mes de duración entre los dos países que parece estar sosteniéndose, incluso cuando las fuerzas navales intercambiaron disparos cerca del Estrecho de Ormuz en los últimos días.

Los precios de la gasolina parecen mantenerse estables debido a las expectativas de un marco de paz con Irán. Wright el 10 de mayo no descartó eliminar el impuesto sobre la gasolina para reducir los costos para los consumidores estadounidenses, aunque se negó a predecir si los precios podrían superar los $5 por galón o bajar por debajo de $3 por galón para fin de año.

Una nave de carga frente a la costa de Qatar fue alcanzada por un dron la mañana del 10 de mayo, causando un pequeño incendio a bordo. No se reportaron heridos y las autoridades están investigando la fuente del proyectil, según los militares británicos.

La huelga es el último evento que amenaza el frágil alto el fuego entre los Estados Unidos e Irán en medio de las negociaciones en curso. Desde que comenzó la pausa en los combates hace más de un mes, las fuerzas navales han intercambiado disparos cerca del Estrecho de Ormuz. La Armada de EE. UU. informó el 7 de mayo que deshabilitó dos petroleros iraníes que intentaban ingresar a los puertos de la república islámica. Irán ha seguido restringiendo el tráfico a través del Estrecho de Ormuz y EE. UU. ha bloqueado los puertos del país.

[minutaje de publicación]