Japón espera la condición física de la estrella Mitoma para la Copa del Mundo después de lesionarse en el juego de Brighton.

Japón espera la condición física de la estrella Mitoma para la Copa...

El entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, tiene una espera ansiosa por la condición física del delantero estrella Kaoru Mitoma antes de nombrar a la selección para la Copa del Mundo el viernes.

Mitoma se retiró cojeando con una aparente lesión en el tendón de la corva el sábado en la segunda mitad de la victoria 3-0 de Brighton sobre Wolverhampton en la Premier League.

Uno de los jugadores destacados de Japón en la Copa del Mundo de 2022, Mitoma anotó en la victoria por 1-0 sobre Inglaterra en marzo en el estadio de Wembley.

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Su participación en el torneo de la Copa del Mundo está en duda cinco semanas antes de que Japón se enfrente a los Países Bajos el 14 de junio en Arlington, Texas.

“Espero que sea una lesión menor. Me dijeron los miembros del equipo, ‘No parece ser menor'”, informó Moriyasu a los medios japoneses el domingo sobre Mitoma.

El entrenador de Brighton, Fabian Hurzeler, dijo que “parecía ser una lesión en el tendón de la corva”, pero el club esperará un escaneo para clarificar la gravedad.

Brighton, en séptimo lugar, todavía tiene posibilidades de clasificar para la Liga de Campeones con dos rondas restantes en la Premier League. Inglaterra podría obtener un récord de seis entradas.

Los planes de Japón para la Copa del Mundo ya están sin otro delantero clave, Takumi Minamino, quien se desgarró un ligamento cruzado anterior jugando para el Mónaco en diciembre.

Japón también jugará contra Túnez el 20 de junio en Monterrey, México, y luego regresará a Texas para enfrentarse a Suecia el 25 de junio. Los dos primeros del Grupo F avanzarán a la ronda de 32 y el equipo en tercer lugar también podría unirse a ellos.