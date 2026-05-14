En fotos: Trump llega a China antes de la cumbre de alto nivel con Xi.

En fotos: Trump llega a China antes de la cumbre de alto...

El presidente Donald Trump llegó a Beijing el miércoles por la noche hora local, dando inicio a una cumbre de dos días con el líder chino Xi Jinping, la primera reunión de este tipo en casi nueve años.

El presidente fue recibido en el aeropuerto por el Vicepresidente de China Han Zheng, una banda militar y cientos de jóvenes agitando banderas.

Está previsto que Trump se reúna con Xi el jueves alrededor de las 10 a.m. hora local para una ceremonia de llegada, seguida de un día completo de reuniones y eventos.

Se espera que la cumbre de alto riesgo cubra una amplia gama de temas conflictivos, incluyendo comercio, tecnología, controles de exportación, Taiwán y la guerra en Irán, que probablemente tendrá un papel destacado en las conversaciones.

El secretario del Tesoro Scott Bessent y el Viceprimer Ministro chino He Lifeng sostuvieron una reunión preparatoria de horas en Seúl, Corea del Sur, el miércoles, centrada en cuestiones económicas y comerciales. Posteriormente, Beijing la describió como “franca, profunda y constructiva”.

Sin embargo, las expectativas de lograr resultados concretos en la cumbre siguen siendo bajas, ya que la competencia estructural y la desconfianza entre las dos superpotencias son profundas.

Trump está acompañado por una delegación de destacados líderes empresariales, incluidos los multimillonarios tecnológicos Elon Musk y Jensen Huang.

Trump y Xi tendrán una reunión bilateral de té y almuerzo de trabajo el viernes, antes de que el líder estadounidense regrese a Washington.

[Taiwán es un tema sensible en las relaciones entre China y Estados Unidos.]

[Elon Musk es el CEO de Tesla y Jensen Huang es el CEO de Nvidia.]