Imported Article – 2026-05-17 15:18:01

Dwyane Wade y Jesse Riedel hablan en el escenario durante el evento YouTube Brandcast en el Lincoln Center de Nueva York, el 13 de mayo de 2026. Entre los programas deportivos en vivo y de entretenimiento que presentaron las empresas de medios a los anunciantes esta semana, otra propuesta seguía apareciendo: contenido de creadores. La categoría de videos, que puede acumular millones de visitas en YouTube de Google y otras plataformas de redes sociales, cada vez comparte escenario con las ofertas tradicionales de Hollywood durante las presentaciones anuales conocidas como “upfronts”. El contenido de creadores ya está captando una gran parte de los dólares publicitarios. En 2025, el gasto publicitario en el género alcanzó los 37 mil millones de dólares, según un informe reciente de Interactive Advertising Bureau. Este año se espera que alcance los 44 mil millones de dólares, encontró el informe. “Son los narradores, creadores de tendencias y estrellas de esta generación, produciendo la programación más relevante y atractiva del planeta”, dijo Brian Albert, director gerente de YouTube Solutions. “Y los anunciantes han reconocido que no solo tienen grandes audiencias, sino comunidades que confían en ellos. Es por eso que quieren asociarse con ellos ahora, más que nunca”. El cambio a la transmisión en línea en lugar de la televisión tradicional ha llevado a los deportes, especialmente la NFL, así como a eventos en vivo a atraer las tarifas publicitarias más altas, especialmente cuando las empresas de medios pagan primas sustanciales por los derechos en vivo. Con la transmisión, sin embargo, los anunciantes obtienen más por su dinero, han dicho ejecutivos de la industria a CNBC. Eso es cierto ya sea en un evento deportivo simultáneo en plataformas de transmisión o en los derechos exclusivos de programas de podcast en video o programas infantiles como “La señorita Rachel”. Esas economías, combinadas con la necesidad de captar audiencias más jóvenes y esquivas, están estimulando la demanda de inventario con soporte publicitario y abriendo la puerta a más contenido liderado por creadores en plataformas tradicionales. YouTube reclama la mayor parte de la audiencia de transmisión, según los informes mensuales de Nielsen conocidos como “The Gauge”. Hasta febrero, la plataforma representaba el 12,7% de la audiencia de transmisión, mientras que Netflix ocupaba el segundo lugar con el 8,4%. La compañía presentó su propuesta a los anunciantes, lo que llama su Brandcast, el miércoles, con personalidades como el YouTuber Jesse “Jesser” Riedel, el comediante Trevor Noah y la presentadora de podcasts Alex Cooper. Mientras que las estrellas digitales son comunes en el ámbito de YouTube, este año jugaron un papel más importante incluso en empresas de medios tradicionales y de transmisión. Warner Bros. Discovery, Fox Corp. y Prime Video de Amazon estuvieron entre las compañías que destacaron la integración del contenido de creadores en sus plataformas. “Donde solía haber una clara diferencia entre el contenido liderado por estudios y el contenido liderado por creadores, se está fusionando en una visión única”, dijo Julie Clark, ejecutiva de la industria publicitaria de larga data y vicepresidenta senior de medios y entretenimiento en TransUnion. “Si observas el auge de cosas como podcasts de video de larga duración, hasta tutoriales rápidos, hay una comprensión de que el panorama del contenido ha cambiado drásticamente”, agregó. “Esto está cambiando absolutamente la forma en que se contemplan y activan los upfronts”.