Trump puede resolver su demanda contra el IRS por un fondo de $1.7 mil millones para compensar a los aliados.

Hay una creciente preocupación de que la masiva demanda de $10 mil millones de Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos pronto pueda ser resuelta por su propia administración, un movimiento sin precedentes de auto-negociación para un presidente de los Estados Unidos, en el que miles de millones de dólares de los contribuyentes podrían ser transferidos al presidente o a sus aliados.

Trump podría estar de acuerdo en retirar su demanda a cambio del lanzamiento de un fondo de $1.7 mil millones para compensar a las personas que él dice fueron erróneamente objetivo de la administración de Biden, según reportes de ABC News y el New York Times.

Entre otras personas, más de 1,500 alborotadores del 6 de enero podrían ser elegibles para recibir compensación del fondo, según ABC. Se dice que el Fondo de Sentencias del departamento del tesoro, un pozo de fondos de los contribuyentes reservado para pagar sentencias y acuerdos judiciales, se convertiría supuestamente en el vehículo para el fondo de compensación de víctimas de Trump.

La apropiación de dinero para los aliados de Trump, reportadamente bajo discusión por funcionarios del departamento de justicia esta semana, resolvería la demanda de enero del presidente, en la que él, junto con dos de sus hijos y el negocio familiar Trump, demandaron al brazo fiscal del gobierno por $10 mil millones de dólares en daños por la filtración de sus declaraciones de impuestos personales al New York Times y ProPublica durante su primer mandato.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Charles Littlejohn, un contratista que trabajaba para el IRS, fue sentenciado en enero de 2024 a cinco años de prisión por filtrar a medios las declaraciones de impuestos de Trump, junto con las de otros individuos adinerados.

Según los términos de las deliberaciones de acuerdo reportadas por el New York Times, Trump también presuntamente le está pidiendo al IRS que emita una disculpa pública por la divulgación de sus registros financieros personales, y que renuncie a una auditoría del IRS a Trump, su familia y sus negocios. Trump podría deber más de $100 millones en pagos atrasados por una propiedad en Chicago si el IRS revisara su factura de impuestos impugnada, reveló una investigación del New York Times.

“Este presidente continúa demostrando que es el jefe ejecutivo más sorprendentemente corrupto que este país haya tenido”, dijo Donald Sherman, presidente y CEO de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (Crew). “Cuando no está metiendo la mano en los bolsillos del pueblo estadounidense para enriquecerse, está tratando de crear un fondo de caja negra para sus aliados políticos”.

La jueza de distrito de los Estados Unidos Kathleen Williams, la juez federal que supervisa el caso en Miami, ha planteado dudas sobre si hay una verdadera controversia en el caso, un requisito legal para cualquier demanda. Ha designado un grupo de abogados para asesorar al tribunal sobre esa cuestión, y se les ha pedido a ambas partes que presenten escritos para el 20 de mayo.

“Cualquiera que haya pasado su primer día de la escuela de derecho sabe que no puedes demandarte a ti mismo”, dijo Andrew Warren, el director legal adjunto del Fondo Defensores de la Democracia.

El grupo de abogados designados por el tribunal presentó un escrito el 14 de mayo diciendo que había “motivos para creer que el Presidente está, de hecho, ejerciendo su control sobre los Demandados en este litigio”. Señalaron numerosas posibles defensas que el Departamento de Justicia podría ofrecer para defenderse en el caso, pero no lo han hecho. También sugirieron que Williams podría investigar si Trump había interferido en la toma de decisiones del departamento de justicia y si los abogados de la agencia habían podido ejercer su juicio independiente.

“Aunque la falta de afirmación de estas defensas por parte de los Demandados sería apropiada si, en el ejercicio del juicio de litigación independiente, los Demandados y sus abogados determinasen que un acuerdo temprano era lo mejor para el interés del gobierno, y si estaban participando en negociaciones de buena fe para lograr ese resultado, las circunstancias plantean la posibilidad de que los Demandados y sus abogados en cambio estén actuando bajo la dirección del Presidente”, escribieron los abogados designados por el tribunal.

El caso es el último ejemplo de cómo Trump ha tomado el control del departamento de justicia, que típicamente opera de manera independiente de la Casa Blanca, y lo ha utilizado para sus propios fines. Ha utilizado la agencia para perseguir a rivales políticos, y el fiscal general interino, Todd Blanche, ha mostrado disposición para cumplir los deseos de Trump.

Si el caso se resuelve por la cantidad completa que Trump está solicitando, un pago de $10 mil millones más que duplicaría el patrimonio neto de su familia. La suma equivale a aproximadamente dos tercios del presupuesto total del IRS para el año fiscal 2026, y sería cinco veces mayor que cualquier otro premio pagado por el Fondo de Sentencias del tesoro de enero de 2020 a septiembre de 2025, según datos federales citados en un escrito de amigos presentado el 5 de febrero por ex funcionarios federales y grupos de observación.

Dado el considerable influencia de Trump sobre el departamento de justicia, los defensores legales dicen que hay un riesgo de un acuerdo colusorio con el presidente, aunque demandas similares han fracasado.

“No hay diferencia entre Trump dirigiendo al IRS a pagarle a su familia miles de millones de dólares para resolver el caso, o decirle al secretario del tesoro que merece un bono de $10 mil millones porque afirma ser el presidente más inteligente de todos los tiempos”, dijo Warren.

Existen otros problemas subyacentes con la demanda de Trump contra el IRS, si sus abogados superan el obstáculo legal planteado por el papel de Trump en ambos lados del caso.

La demanda de Trump invoca protecciones otorgadas a los contribuyentes estadounidenses bajo el Código de Impuestos Internos y la Ley de Privacidad, que ofrecen a los contribuyentes ordinarios la oportunidad de buscar reparación por el daño causado por una acción gubernamental indebida.

Según el código tributario del IRS, las reclamaciones de daños civiles deben presentarse dentro de dos años desde el descubrimiento de cualquier “inspección o divulgación no autorizada”. Las declaraciones de impuestos de Trump fueron compartidas por primera vez en 2019, y la filtración se hizo ampliamente conocida en 2020. Su demanda de daños civiles debería quedar descalificada por presentarse en forma tardía.

Alina Habba, la abogada personal de Trump, también asistió a una audiencia judicial de 2023 para Littlejohn, e indicó en el registro “en nombre del Presidente Trump, que fue una víctima”.

Abogados y defensores también han señalado que Littlejohn no era un empleado del gobierno. Para demandar al IRS por daños, Littlejohn tendría que haber sido un “funcionario o empleado de los Estados Unidos”, dice el código tributario de EE. UU.

La negativa patente de Trump a revelar sus declaraciones de impuestos personales ha desafiado décadas de jurisprudencia legal. Todos los demás presidentes y candidatos importantes han revelado voluntariamente información fiscal personal al público en los últimos cinco años, según un informe de Crew.

La demanda de Trump contra el IRS es su tercera reclamación legal contra su propia administración. Trump pidió al departamento de justicia que le pagara alrededor de $230 millones por daños asociados con su investigación sobre su manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago y su investigación sobre los vínculos rusos con su campaña de 2016.

Las reclamaciones administrativas, presentadas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, buscan una compensación que supera con creces la suma típicamente pagada por el departamento de justicia en tales casos.

Dos expertos legales dijeron que las reclamaciones de la LFPCA probablemente serían rechazadas si Trump fuera “cualquier otro estadounidense”.

Cuando se le preguntó si había algo que los contribuyentes pudieran hacer para detener a Trump de saquear un fondo de contribuyentes destinado a pagar reclamaciones civiles, Warren dijo: “Hacer que el DoJ pague un acuerdo masivo no es diferente de hacer que el tesoro le dé [a Trump] un bono de mil millones de dólares o entrar a Fort Knox y llevarse el oro, y francamente hay poco que se pueda hacer para detenerlo”.