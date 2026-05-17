Dennis Locorriere, cantante principal de Dr. Hook, fallece a los 76 años

Dennis Locorriere, quien cantó las vocales principales en varios clásicos de Dr. Hook, incluyendo “Only Sixteen,” “A Little Bit More” y “When You’re in Love with a Beautiful Woman,” ha fallecido.

La gerencia de Locorriere anunció en un comunicado el domingo que el cantante-compositor-músico falleció el sábado de una enfermedad renal. Tenía 76 años.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Dennis Locorriere, quien, después de una larga y valiente batalla con una enfermedad renal, falleció pacíficamente rodeado de sus seres queridos el 16 de mayo de 2026,” dice el comunicado en el sitio web de la banda. “Dennis enfrentó su enfermedad con una notable fortaleza, dignidad y resistencia en todo momento, y permaneció profundamente querido por todos los que lo conocieron.”

“Será recordado por su calidez, amor y el impacto duradero que tuvo en quienes lo rodeaban.”

No se proporcionó información sobre dónde estaba Locorriere en el momento de su fallecimiento. The Independent informó que el artista había vivido en el Reino Unido durante los últimos 24 años.

Nacido como Dennis Michael Locorriere el 13 de junio de 1949 en Union City, Nueva Jersey, el músico ayudó a formar lo que se conoció primero como Dr. Hook and The Medicine Show en 1968. El nombre del grupo se acortó a Dr. Hook en 1975.

Dr. Hook Tuvo Varios Grandes Éxitos en los Años 1970

Dennis Locorriere, junto con los miembros originales de la banda Ray Sawyer, George Cummings Jr. y Billy Francis, encontraron éxito en 1972 con el éxito “Sylvia’s Mother,” seguido por “The Cover of the Rolling Stone” en 1973, y “Only Sixteen” y “A Little Bit More” en 1976.

Otros grandes éxitos de Dr. Hook en los años 1970 incluyeron “Sharing the Night Together” en 1978 y “When You’re in Love with a Beautiful Woman” en 1979, antes de comenzar la siguiente década con éxitos como “Sexy Eyes” (1980) y “Baby Makes Her Blue Jeans Talk” (1982).

Mientras que algunos de los éxitos de la banda eran versiones de otros artistas exitosos – “Only Sixteen” es una versión del éxito de 1959 de Sam Cooke – otros eran canciones originales, algunas de las cuales fueron escritas por el famoso autor Shel Silverstein.

Como compositor, Locorriere escribió canciones para artistas como Olivia Newton-John, Willie Nelson, Crystal Gayle y Bob Dylan.

A pesar de que Locorriere cantó las vocales principales en varias canciones de Dr. Hook, Ray Sawyer, que mayormente cantaba armonías, tomó la voz principal en éxitos como “The Cover of the Rolling Stone.”

Sawyer, cuya presencia en el escenario se veía amplificada por el parche en el ojo que llevaba después de perder un ojo en un accidente de coche en 1967, falleció en diciembre de 2018 a los 81 años. Cummings Jr. falleció en diciembre de 2024 a los 86 años y Francis falleció en mayo de 2010 a los 68 años.