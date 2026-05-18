Lululemon lleva batalla con Chip Wilson al público, llama fundador desorientado y anticuado

Lululemon muestra sus dientes.

La empresa de ropa deportiva con sede en Vancouver está llevando su batalla con el fundador activista Chip Wilson al público, escribiendo en una carta a los accionistas el lunes que tiene “perspectivas obsoletas” y “conflictos de interés preocupantes” que desviarán su plan de recuperación, materiales revisados por CNBC muestran.

La carta, la primera gran respuesta pública de Lululemon a Wilson desde que su batalla por el control accionario se intensificó a fines del año pasado, llega después de que las conversaciones de acuerdo con el fundador de la tienda minorista se rompieron la semana pasada, materiales revisados por CNBC muestran. El documento expone por qué la estrategia de la empresa, su próxima CEO Heidi O’Neill y los nominados a la junta son en última instancia lo mejor para los accionistas, instándolos a votar a su favor y estableciendo el 25 de junio como la fecha de su largamente esperada junta anual.

“Wilson, que dejó de servir en la Junta hace más de una década por razones bien documentadas, ha estado atacando a la empresa y a la Junta durante muchos años, dañando la marca e perjudicando a los accionistas. Ahora ha presentado tres nominados opuestos en un intento de recuperar una mayor influencia sobre la empresa que ha codiciado desde que se fue”, afirma la carta vista por CNBC.

“Su Junta cree firmemente que reemplazar a cualquiera de los directores de Lululemon con los menos calificados nominados del Sr. Wilson respaldaría sus perspectivas equivocadas, privaría a la empresa de habilidades y experiencia críticas, y correría el riesgo de obstaculizar nuestro progreso en un momento especialmente crucial para nuestro negocio y organización”.

Wilson no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Breve contexto: Lululemon está luchando contra su fundador, Chip Wilson, en una batalla pública sobre el control de la empresa).

Chequeo de los hechos: – Lululemon ha estado bajo presión durante unos dos años, con sus acciones bajando casi un 43% este año. – Wilson fundó Lululemon en 1998 y se retiró como CEO en 2005. – Lululemon ha ofrecido a Wilson nombrar dos de sus nominados después de la junta anual, pero las conversaciones de acuerdo se rompieron. – La empresa defiende que sus nominados son superiores a los de Wilson y critica a los nominados de Wilson por no tener experiencia en juntas de empresas públicas. – Lululemon defiende a su próxima CEO, Heidi O’Neill, destacando su experiencia en Nike.

(Equipo de verificación de datos: CNBC)