Alcalde de Londres critica planes para la oferta del norte de Inglaterra para albergar los Juegos Olímpicos

El alcalde de Londres ha criticado los planes de explorar una oferta para que el norte de Inglaterra sea sede de los Juegos Olímpicos, diciendo que excluir a Londres sería una “oportunidad perdida”. Los ministros han encargado una evaluación por parte de UK Sport que podría informar una oferta para el evento deportivo internacional en la década de 2040. Si la campaña tuviera éxito, sería la primera vez que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se celebrarían en Gran Bretaña desde Londres 2012.

Un portavoz de Sadiq Khan dijo: “Londres es la capital deportiva del mundo y el alcalde ha expresado abiertamente su ambición de que la capital sea parte de unos futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos”. “Sadiq cree que una posible oferta en todo el país, utilizando todos los activos que tenemos en el Reino Unido, incluido el Estadio de Londres de propiedad pública, ofrecería los mejores Juegos Olímpicos posibles. El uso de la infraestructura de clase mundial existente en Londres ayudaría a ofrecer los Juegos más ecológicos y sostenibles, además de desbloquear un enorme crecimiento económico tanto aquí en Londres como en todo el país.

“No incluir a la capital en una oferta olímpica sería una oportunidad perdida y significaría que nuestro país no logra desatar todos los beneficios de unos juegos en todo el Reino Unido”. La evaluación estratégica estudiará los costos, los beneficios socioeconómicos para el norte y las posibilidades de éxito de la oferta.

Los planes fueron acogidos con satisfacción por dos ministros cuyas circunscripciones están en el norte: Lisa Nandy, secretaria de Cultura y diputada de Wigan, y la canciller Rachel Reeves, diputada de Leeds West y Pudsey. Nandy dijo: “Londres 2012 mostró lo que los Juegos Olímpicos pueden hacer por nuestro país. Inspiró a una generación a través del deporte, atrajo una gran inversión y mostró lo mejor de Gran Bretaña al mundo”.

“Sin embargo, aunque el norte de Inglaterra ha impulsado tanta excelencia deportiva, sin importar el talento que producimos, los momentos deportivos que creamos y los eventos de clase mundial que atraemos, durante demasiado tiempo nos han dicho que los Juegos Olímpicos son simplemente demasiado grandes y demasiado importantes para ser celebrados en el norte.

“Ya no más. Es hora de que los Juegos Olímpicos vengan al norte y mostremos lo que podemos ofrecer al mundo”. Reeves dijo que la destreza deportiva de Gran Bretaña es “reconocida y respetada en todo el mundo”.

“Es algo que estamos decididos a aprovechar para dar vida a nuestras comunidades y construir una economía más fuerte y segura”, dijo la canciller. “Por eso estamos dando todo nuestro apoyo para que los Juegos regresen a casa, lo que impulsará nuestro corredor de crecimiento del norte. Es también por eso que estamos respaldando planes de regeneración de estadios, como en Elland Road, para ofrecer nuevos hogares, oportunidades comerciales y espacios públicos en Leeds y más allá”.

El trabajo preparatorio para una posible oferta olímpica viene mientras el gobierno ha establecido una serie de medidas recientes para apoyar grandes eventos deportivos. Esto incluye el nombramiento del lord laborista Lord McConnell como asesor ministerial en soft power y eventos importantes, dada la experiencia del ex primer ministro escocés en la campaña para llevar los Juegos de la Commonwealth a Glasgow en 2014.

El gobierno también presentó un proyecto de ley de eventos deportivos al parlamento, destinado a facilitar la presentación de ofertas para eventos deportivos importantes. Boris Johnson, predecesor de Khan, fue el alcalde de Londres durante los Juegos Olímpicos de 2012. Los Ángeles albergará los próximos Juegos de verano en julio de 2028 por tercera vez. Londres también ha sido sede de los Juegos de verano en tres ocasiones (1908, 1948 y 2012), al igual que París (1900, 1924 y 2024).