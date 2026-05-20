Guardiola se niega a confirmar informes sobre el futuro del Manchester City después de perder la carrera por el título ante el Arsenal

Guardiola se niega a confirmar informes sobre el futuro del Manchester City...

Pep Guardiola rechazó confirmar los informes de que dejará el Manchester City al final de la temporada después de un empate 1-1 con Bournemouth que los dejó sin el título de la Premier League mientras que el Arsenal fue coronado campeón.

Informes generalizados surgieron el lunes de que los 10 años de Guardiola en el Etihad Stadium llegarán a su fin después del juego del domingo con Aston Villa, con Enzo Maresca supuestamente teniendo un acuerdo verbal con el City para tomar su lugar.

El tema del futuro de Guardiola dominó la previa al juego del City contra Bournemouth, donde necesitaban ganar los tres puntos para mantener viva la lucha por el título después de la victoria 1-0 del Arsenal sobre Burnley el lunes.

En cambio, el City tuvo una actuación muy por debajo de los estándares que Guardiola ha establecido durante su década al mando.

Junior Kroupi le dio la ventaja a Bournemouth con un sorprendente gol en el minuto 39, y el City fue sorprendentemente blando en sus intentos de producir una respuesta.

Una respuesta finalmente llegó en tiempo de descuento cuando Erling Haaland marcó el empate, pero fue demasiado tarde, ya que el Arsenal se coronó campeón por primera vez desde la temporada de los ‘Invencibles’ 2003-04.

Guardiola rechaza preguntas sobre salida

Guardiola fue interrogado, como era de esperar, sobre los informes de su salida después del juego, y predeciblemente rechazó la oportunidad de confirmar su salida.

Ciudad parecía tener el control de la carrera por el título el mes pasado cuando vencieron al Arsenal 2-1 en el Etihad Stadium, con su posterior victoria 1-0 en Burnley enviándolos a la cima por goles marcados.

Pero un empate 3-3 en Everton el 4 de mayo devolvió la iniciativa al Arsenal, y la incapacidad del City para vencer a Bournemouth aseguró que el antiguo asistente de Guardiola, Mikel Arteta, levantará su segundo trofeo importante como entrenador de los Gunners.

Rindiendo homenaje al Arsenal, Guardiola dijo: “En nombre de todos en el Manchester City y mi equipo, felicidades Arsenal, Mikel [Arteta], su personal, cuerpo técnico, todos los jugadores, aficionados por esta Premier League, ¡se lo merecen!”

Aunque Guardiola puede que no esté al mando la próxima temporada, prometió que el City volverá para luchar contra el Arsenal mientras intentan evitar una tercera temporada consecutiva sin título de liga.

“La próxima temporada, regresaremos, y trataremos de llevar al equipo en ese sentido; compitiendo hasta el final en competiciones”, dijo Guardiola en su conferencia de prensa posterior al partido. “Y a veces ganas, a veces pierdes porque los oponentes son realmente buenos, realmente duros. Y esto es lo que debemos intentar de nuevo”.