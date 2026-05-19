NS&I contactará a familias afligidas que se les deben £367 millones después del escándalo de ahorros perdidos.

El banco Nacional de Ahorro e Inversión comenzará a contactar a miles de familias afectadas por un escándalo de ahorros desaparecidos la próxima semana, al confirmar cuánto se les debe.

En marzo, el director ejecutivo del banco respaldado por el estado fue obligado a renunciar después de que se descubrieran problemas persistentes con la localización de cuentas pertenecientes a clientes fallecidos.

En ese momento, NS&I estimó que se habían retenido erróneamente hasta £ 476 millones de las familias. Esa cifra ha sido revisada ahora a £ 367 millones con hasta 34,000 patrimonios afectados, según una breve actualización publicada el martes.

Sir Jim Harra, el ex jefe de los ingresos y aduanas del Reino Unido llamado como director ejecutivo interino del banco, repitió la disculpa del banco: “Este problema no debería haber sucedido”, dijo. “Comenzar el proceso de devolución de estos fondos es un paso clave para corregir las cosas”.

NS&I es una de las organizaciones de ahorro más grandes del Reino Unido, con más de £ 240 mil millones en nombre de 24 millones de clientes, y opera un sorteo mensual para los titulares de bonos premium. Ha habido quejas de que no pagó premios en efectivo a las familias de ahorradores fallecidos, y informes de que retrasó los pagos y perdió la pista del dinero.

Los errores ocurrieron porque el proceso de búsqueda utilizado al manejar una reclamación por fallecimiento no identificó todos los productos relevantes de NS&I, dijo Harra. “El problema se resolvió para las reclamaciones actuales y nuevas por fallecimiento a partir de enero de 2026 y los procesos operativos cambiaron para que no vuelva a ocurrir”.

Sin embargo, hubo una advertencia ya que Harra admitió que este nuevo proceso de búsqueda más exhaustivo “toma más tiempo que antes y desafortunadamente ha resultado en retrasos en reclamaciones actuales y nuevas”.

El dijo: “Necesitamos asegurarnos de que todas las personas que presentan una reclamación por fallecimiento con NS&I sean tratadas con simpatía y que su caso se procese lo más rápido posible. Hoy, este proceso está tardando más de lo que debería. Hemos contratado personal adicional para que el servicio vuelva a la normalidad”.

NS&I reiteró que las familias afectadas no necesitaban hacer nada. El banco contactará directamente a los representantes personales y los ejecutores de patrimonios con tenencias de £ 10 o más.

El ministro de pensiones, Torsten Bell, dijo que esto ocurrirá en fases. “NS&I comenzará a contactar a la primera cohorte la próxima semana, con pagos realizados poco después del contacto. NS&I tiene como objetivo devolver las tenencias a sus legítimos propietarios lo más rápido posible y espera haber completado este programa de reparación en la primera mitad de 2027”.

Bell agregó que Harra tenía la tarea de liderar una revisión más amplia sobre el trasfondo del problema de localización en el banco, y “qué lecciones deben aprenderse”. Debe presentar un informe antes del receso de verano.

Para asegurar que los patrimonios no hayan sido perjudicados por el retraso, los pagos se ajustarán al alza según sea mayor: los intereses devengados desde que ocurrió el error o la tasa base del Banco de Inglaterra más un punto porcentual.

NS&I también dijo que los pagos realizados como resultado del error de localización estarían exentos del impuesto de sucesiones. Al mismo tiempo, los ejecutores no estarían obligados a pagar impuestos sobre la renta de las sumas que normalmente se deberían.