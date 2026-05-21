Imported Article – 2026-05-21 00:01:25

Si adjuntas un rastreador GPS a una taza de plástico de Starbucks “ampliamente reciclable” y la dejas caer en un contenedor de reciclaje en la tienda, podrías esperar que termine en una planta de reciclaje, pero la organización ambientalista Beyond Plastics dice que ese no es el caso en un nuevo informe.

Starbucks anunció que sus tazas de plástico ahora eran consideradas “ampliamente reciclables” a principios de este año, según How2Recycle, un grupo afiliado a la industria de envases de consumo que ayuda a las empresas privadas a etiquetar sus envases con opciones de reciclaje. La gigante del café celebró el logro como un “gran hito, con un gran impacto”.

En respuesta, investigadores y voluntarios de Beyond Plastics, cuya misión es “poner fin a la contaminación plástica en todas partes”, llevaron a cabo una investigación entre enero y marzo de 2026 para determinar si las tazas de Starbucks para llevar para bebidas frías realmente estaban siendo recicladas.

“Usé rastreadores habilitados para Bluetooth”, dijo la líder del estudio, Susan Keefe. “Y los pegué en las tazas usando Gorilla Glue y los dejé caer en los contenedores de reciclaje personalizados reales en las tiendas de Starbucks. Y luego puedes seguirlos en tu teléfono”.

Keefe y un grupo de voluntarios rastrearon 53 tazas de plástico de polipropileno comenzando en los contenedores de reciclaje en ubicaciones de Starbucks en nueve estados y Washington DC. Cada contenedor de reciclaje tenía señales que indicaban claramente que estas tazas específicas podían ser recicladas. Los resultados fueron sorprendentes: ninguna taza terminó en una planta de reciclaje.

De los 36 rastreadores que llegaron a un destino final intactos, ninguno se ubicó en una instalación de reciclaje.

En lugar de eso, Beyond Plastics dijo que 16 rastreadores se ubicaron en vertederos, nueve en incineradores, ocho en estaciones de transferencia de residuos (una parada en el camino hacia un vertedero o incinerador) y tres en una instalación de recuperación de materiales (que enfarda pero no recicla plásticos). La taza de plástico con el viaje más largo viajó desde una ubicación en Williamsburg, Brooklyn, hasta un vertedero en Amsterdam, Ohio.

“Salir y decir simplemente: ‘Oh, estas tazas son ampliamente reciclables’, es realmente engañoso”, dijo Keefe. “Tenemos que aceptar el hecho de que estos materiales no se están reciclando. Simplemente no lo están”.

En una declaración, un portavoz de Starbucks dijo al Guardian: “Nuestras tazas están diseñadas para ser reciclables, y la designación de ‘ampliamente aceptada para reciclaje’ refleja eso. Obviamente, el reciclaje en la práctica también requiere infraestructura comunitaria local. Es por eso que trabajamos en estrecha colaboración con otros, incluidas las empresas de reciclaje, para ayudar a ampliar el acceso y mejorar el sistema”.

Más tarde, Starbucks dijo que “tenía objeciones con la metodología” de este estudio.

“Los estudios que colocan rastreadores electrónicos dentro de las tazas no reflejan cómo funcionan realmente los sistemas de reciclaje. Esos materiales no son aceptados en los flujos de reciclaje y pueden introducir contaminación, lo que puede cambiar la forma en que se manejan los materiales o dónde se dirigen”, dijo la empresa.

“Los resultados del reciclaje dependen del sistema más amplio, incluida la infraestructura local, los niveles de contaminación y la participación del consumidor, factores que van más allá de cualquier empresa individual. Nos centramos en lo que está bajo nuestro control: mejorar el acceso al reciclaje, invertir en innovación para fortalecer los sistemas de recuperación y avanzar en soluciones de envases reutilizables y alternativos para reducir los desechos”.

El polipropileno, el material utilizado para las tazas de plástico de un solo uso en Starbucks y otros restaurantes de comida rápida, teóricamente puede ser reciclado en otros productos plásticos que van desde envases de bienes de consumo hasta juguetes. Sin embargo, muy pocas instalaciones de reciclaje están equipadas para reciclar este tipo de plástico. De hecho, un informe de Greenpeace a finales de 2025 encontró solo dos instalaciones en funcionamiento comercial en el país, una en Alabama y otra en Missouri.

“Tengo que imaginar que Starbucks es consciente del número de instalaciones que realmente reprocesan los residuos”, dice Keefe. “Starbucks le está diciendo a la gente que estos artículos son en realidad reciclables. Bueno, eso no significa realmente que el reciclaje esté ocurriendo”.

Judith Enck, presidenta de Beyond Plastics y ex administradora regional de la EPA, enfatizó que “aceptar un artículo de plástico para reciclar no es lo mismo que realmente reciclarlo, y la empresa conoce la diferencia”.

“Es hora de que Starbucks deje de hacer afirmaciones engañosas sobre el reciclaje y comience a priorizar alternativas libres de plástico, preferiblemente reutilizables, para sus clientes”, dijo.

Beyond Plastics recomienda que Starbucks cambie todas las tazas de plástico a nivel nacional por tazas y tapas de fibra para llevar, y fomente un mayor uso de tazas reutilizables, pero al menos elimine la etiquetación engañosa en los contenedores de reciclaje en la tienda.

“Creo que necesitamos dejar de hablar sobre la reciclabilidad del plástico y realmente centrarnos en alejarnos del plástico de un solo uso, al menos para el empaque de alimentos y bebidas”, dijo Keefe. “Sin mencionar que ese plástico tiene químicos y todo tipo de otras cosas que están afectando nuestra salud”.

Estudios revisados por pares han encontrado repetidamente que los residuos plásticos pueden ser tóxicos para los humanos y provocar efectos en la salud como enfermedades respiratorias, alteraciones endocrinas y cáncer.

“Realmente creo que las empresas, cuando hacen afirmaciones, especialmente afirmaciones sobre sostenibilidad y establecimiento de metas, deberían ser responsables de esas metas”, dijo Keefe. “En particular, Starbucks, quiero decir, son la cadena de café más grande del mundo. Así que lo que dicen importa”.