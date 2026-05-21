LIV presenta nuevo modelo en medio de informes de bancarrota

LIV Golf avanza con su plan para presentar un nuevo modelo de negocio a posibles inversores a pesar de un informe que indica que la liga está preparando el terreno para una posible bancarrota en los EE. UU. si no encuentra financiamiento más allá de esta temporada.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que ha financiado el circuito independiente desde su inicio en 2022, anunció el 30 de abril que no lo hará más allá de esta temporada. Axios informó a principios de esta semana que el CEO de LIV Golf, Scott O’Neil, está buscando $250 millones para mantener viva la liga. Según ese informe, O’Neil proyecta que la liga será rentable en dos años. Anteriormente había dicho que tomaría 10 años para que la liga fuera rentable. Bloomberg informó que LIV Golf está considerando trasladar su sede a los EE. UU., donde las leyes de reestructuración de quiebras son más favorables. LIV Golf tiene entidades con base en los EE. UU., en Inglaterra y en la isla de Jersey.

Una fuente con conocimiento de la situación afirmó a ESPN que LIV está explorando y considerando varias vías futuras y socios estratégicos a largo plazo. La fuente dijo que la liga ha recibido un gran interés por parte de posibles inversores y pronto presentará su plan de negocio futuro a esos potenciales socios de capital.

“LIV Golf está firmemente centrada en asegurar una transacción que posicione a la organización a largo plazo”, dijo un portavoz de LIV Golf. “Mientras comenzamos a presentar nuestro plan de negocio futuro a posibles socios de capital, nos enfocamos en lograr un futuro sostenible, y hay múltiples vías en exploración activa.

“Seguimos viendo un gran impulso en el campo, y con el apoyo a lo largo de la temporada 2026 y un plan claro para recaudar capital, el liderazgo se centra en identificar a los socios estratégicos a largo plazo adecuados que crean en nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en todo el mundo. Estas conversaciones recién están comenzando, y a medida que avancen, la empresa espera obtener más claridad sobre la estructura y el momento de una posible transacción.”

Se informa que el PIF gastó más de $5 mil millones financiando la liga en las últimas cinco temporadas, con gran parte del dinero utilizado para pagar contratos garantizados por valor de más de $100 millones a golfistas estrella como Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Dustin Johnson y otros. Se espera que la inversión del PIF supere los $6 mil millones al final de la temporada.

En el torneo de LIV Golf en Virginia a principios de este mes, Rahm reveló que le quedan varios años en su contrato, añadiendo que no ve “muchas formas de salir” del trato. El contrato de DeChambeau con LIV Golf expira al final de la temporada. Sugirió a ESPN en Virginia que la PGA Tour está preparada para imponerle fuertes penalizaciones si quiere regresar. DeChambeau agregó que consideraría jugar solo en torneos que lo quieran, mientras hace crecer su canal de YouTube, si LIV Golf se disuelve y no puede regresar a la PGA Tour.