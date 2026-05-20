El brutal castigo del fútbol de fantasía envía a un astronauta solitario al estadio Kauffman con hemorragias nasales para el juego de los Reales

No mires ahora, pero los Boston Red Sox han ganado dos juegos seguidos. Así es. ¡Dos juegos seguidos!

Detén las prensas. Alertar a los medios. Envía humo desde el Vaticano. Los Medias Rojas están a una victoria de algo llamado “racha ganadora”, que no estoy seguro de que hayan tenido todavía esta temporada.

Y aunque todo eso está muy bien, no estoy aquí para hablar de eso. En cambio, me gustaría profundizar en lo que ocurrió durante El partido entre los Medias Rojas y los Reales del martes por la noche en Kansas City. No tuvo nada que ver con lo que pasó en el campo.

De hecho, todo lo contrario. Tuvo lugar muy lejos del campo, en lo alto del hermoso estadio Kauffman.

Aquí está su anuncio de servicio público anual para redactar bien este agosto:

A

He visto castigos mucho peores en el fútbol de fantasía.

Asombroso. Francamente, en realidad no es el peor castigo del mundo del fútbol de fantasía.

“Llegaste último este año, ahora tienes que ir a ver un partido de los Reales tú solo y vestirte como un astronauta”.

CHRIS BASSITT DE LOS BLUE JAYS SIRVE CASTIGO DE FÚTBOL DE FANTASÍA DURANTE EL JUEGO DE ENTRENAMIENTO DE PRIMAVERA

He visto cosas mucho peores. Waaaaaaaaaaaay peor. El único inconveniente aquí es que a este tipo no parece que se le permita beber durante el juego, lo cual es excelente para su cuenta bancaria, pero terrible para todo lo demás.

Personalmente, nunca terminé último en una liga de fantasía, aunque estuve cerca una o dos veces. Todo se redujo a la última semana hace dos años, y apenas lo logré para lograr un sólido puesto 11 esa temporada.

El perdedor tenía que correr cinco millas alrededor de una pista, y cada vez que terminaba una vuelta tenía que tomarse una cerveza. Parecía simplemente miserable. Desde entonces he estado mortalmente aterrorizado de llegar último.

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Creo que el castigo del último lugar este año fue que el chico se presentara en una escuela secundaria al azar y tomara un SAT.

Una vez más, no es el castigo más brutal del mundo, pero sí desperdicia un sábado entero sin ningún motivo. Hablando como alguien que bombardeó tanto el ACT como el SAT, esto también suena bastante horrible.

Es por eso que digo que el hecho de que este tipo vaya a un juego entre los Reales y los Medias Rojas es en realidad un trato bastante bueno para quedar último. Francamente, el castigo más grande aquí es que es un Reales-Medias Rojas juego.

Los Medias Rojas apestan y ya han despedido a todo su cuerpo técnico, mientras que los Reales de alguna manera están peor. ¿Sabes lo malo que tienes que ser peor que los Medias Rojas de Boston de 2026 esta temporada? Históricamente malo.

Entonces, quizás este sea el castigo real. No ir al juego en sí, sino simplemente ir a este uno.

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Prefiero correr cinco millas y disparar una docena de Miller Lites en el camino.