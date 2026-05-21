Operaciones contra los talibanes afganos continuarán, dice el primer ministro de Pakistán

Saeed Ahmad, residente de Ghor, le dijo a la BBC que después de que su hija de cinco años, Shaiqa, fue diagnosticada con apendicitis y un quiste en el hígado, y no pudo costear su tratamiento, se vio obligado a venderla.

Él dijo: “No tenía dinero para pagar los gastos médicos. Así que vendí a mi hija a un pariente”.

La cirugía de Shaiqa fue exitosa. El costo fue pagado con los mismos 200,000 afghanis (3,200 dólares) por los que fue vendida.

El padre de Shaiqa dijo que llegó a un acuerdo con sus parientes para que por ahora pagaran solo el costo de su tratamiento, con el resto a pagarse en los próximos cinco años. Él dijo: “Si hubiera tomado toda la suma en ese momento, se la habría llevado”.

Saeed dice: “Si tuviera dinero, nunca habría tomado esta decisión, pero entonces pensé, ¿y si muere sin la cirugía? De esta manera al menos estará viva”.

La BBC escribió en su informe que los hombres se reúnen cada amanecer en una encrucijada en Chaghcharan, Ghor, con la esperanza de encontrar trabajo. Solo pueden llevar pan a sus familias si alguien los contrata; pero en muchos días, regresan a casa con las manos vacías.

Juma Khan, de 45 años, dijo que había encontrado trabajo solo tres días en las últimas seis semanas, ganando entre 150 y 200 afghanis (2.35 dólares) al día. Él dice: “Mis hijos se acostaron con hambre durante tres noches seguidas. Mi esposa lloraba, al igual que mis hijos. Así que le pedí dinero a un vecino para comprar harina”.

Abdul Rashid Azimi, otro residente de Ghor, sosteniendo en sus brazos a sus hijas gemelas de siete años, Ruqia y Rohila, dice que está dispuesto a venderlas.

Llorando, agregó: “Estoy dispuesto a vender a mis hijas, soy pobre, estoy endeudado y soy impotente”. “Vengo a casa del trabajo con los labios resecos, hambriento, sediento, angustiado y confundido. Mis hijos vienen a mí diciendo ‘Baba, danos un poco de pan’. Pero ¿qué puedo darles? ¿Dónde está el trabajo?”, dijo.

Sosteniendo a Rohila en sus brazos y besándola, este padre dice: “Me parte el corazón, pero es la única manera”.

Kayhan, la madre de la familia, dijo: “Todo lo que tenemos para comer es pan y agua caliente, ni siquiera té”.

Dos adolescentes de esta familia lustran zapatos en el centro de la ciudad. Otro recolecta basura, que la madre utiliza como combustible para cocinar.

[Contexto: La situación descrita en el artículo muestra la extrema pobreza y desesperación que muchas familias afganas están enfrentando en medio de la crisis económica y humanitaria en Afganistán.]

[Verificación de hechos: Asegurarse de que la información presentada en el artículo sea verídica y respaldada por fuentes confiables.]