Canción del cisne de Aaron Rodgers: el mariscal de campo de los Steelers dice que se retirará después de la temporada 2026, poniendo fin a una carrera de 22 años

La temporada baja de la NFL de 2026 será la última que requerirá una “vigilancia de Aaron Rodgers”. Rodgers anunció el miércoles en las actividades organizadas del equipo (OTA) de los Pittsburgh Steelers que la temporada 2026 será la última en la NFL, haciendo del próximo año su gira de retiro.

“Sí. Esto es todo”, dijo Rodgers, a través de ESPN, cuando se le preguntó si 2026 sería su última temporada en la NFL.

Rodgers pasará a ser uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL después de su retiro al final de la temporada 2026 de la NFL. Es el líder de todos los tiempos del deporte en proporción de touchdown-intercepción (4.3, 527-123) y índice de pasador (102.2) mientras ingresa a 2026 como cuarto de todos los tiempos en pases de touchdown con 527. Los cuatro MVP de la NFL de Rodgers son la segunda mayor cantidad en la historia de la liga, solo detrás de los cinco de Peyton Manning, y obtuvo un anillo de Super Bowl y un MVP del Super Bowl al ganar el Super XLV para los Green Bay Packers en un esfuerzo triunfal contra los Steelers.

Tiene sentido que Rodgers decida retirarse después del próximo año. Simplemente no tiene la misma magia que lo convirtió en uno de los mejores de la liga en lograrlo. Una de sus principales fortalezas a lo largo de su futura carrera en el Salón de la Fama es su capacidad para moverse y bailar dentro y fuera de la bolsa para crear líneas de lanzamiento y grandes jugadas. Sin embargo, con una movilidad limitada a sus 40 años, la magia se le está escapando. En terceras oportunidades en 2025, Rodgers cedió una tasa de capturas del 10,7%, la décima más alta en toda la NFL.

En ningún partido esto fue más evidente que el último jugado en la ronda de comodines de la AFC 2025. En una derrota en casa por 30-6 contra los Houston Texans, que tienen el mejor dúo de cazamariscales en el fútbol americano con Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, recibió cuatro capturas, lanzó una intercepción y perdió dos veces el balón, uno de los cuales resultó en una pérdida de balón. Cuando cumpla 43 años el 2 de diciembre, se convertirá en el sexto mariscal de campo en la historia de la NFL en iniciar un juego a la edad de 43 años o más.

Rodgers decidió regresar tanto al fútbol como a los Steelers en 2026 para terminar su carrera con el nuevo entrenador en jefe de Pittsburgh, Mike McCarthy, su entrenador en jefe durante 13 temporadas con los Green Bay Packers (2006-2018). Su reunión los convertirá en el primer dúo de mariscales de campo y entrenador en jefe en ganar un Super Bowl juntos antes de unir fuerzas nuevamente en un nuevo equipo.

“Pensé que probablemente eso era todo para mí en Pittsburgh. Pero cuando se tomó la decisión de contratar a Mike, comencé a abrir mi mente para regresar”, dijo Rodgers, vía ESPN. … “Hay un círculo de aspectos completo que despertó mi interés en volver”.