Wendys elige al ex CEO de Potbelly para liderar la cadena de hamburguesas en apuros

Un letrero de un restaurante de Wendy’s se ve el 10 de noviembre de 2025 en Austin, Texas.

Wendy’s ha elegido a Bob Wright como su último director ejecutivo, anunció la compañía el miércoles. El anuncio llega después de que la cadena de hamburguesas con problemas informara su quinto trimestre consecutivo de caídas en las ventas en las mismas tiendas y rumores de un posible acuerdo para volver a privarla liderado por el Trian Fund Management de Nelson Peltz.

Wright se desempeñó previamente como CEO de Potbelly durante cinco años, liderando un cambio en la cadena de sándwiches tras los cierres pandémicos. Potbelly se volvió privada el año pasado después de que el propietario de tiendas de conveniencia RaceTrac la comprara por $566 millones. Wright asume oficialmente el cargo de CEO de Wendy’s el jueves.

La cadena no ha tenido un director ejecutivo permanente desde que Kirk Tanner dejó Wendy’s en julio para convertirse en CEO de Hershey. Tanner estuvo en Wendy’s solo unos 18 meses. Antes de la presidencia de Tanner, Wendy’s destituyó al CEO de mucho tiempo Todd Penegor, quien había liderado la cadena durante casi ocho años.

Desde la partida de Tanner, Wendy’s ha tenido dificultades para atraer a consumidores cada vez más conscientes del valor y ha perdido cuota de mercado frente a rivales como McDonald’s y Burger King. En febrero, la compañía anunció planes para cerrar alrededor de 300 restaurantes en la primera mitad del año.

Las acciones de Wendy’s han caído casi un 35% en el último año, arrastrando su valor de mercado a $1.55 mil millones. La caída de la empresa la convierte en un objetivo de adquisición mucho más barato para Trian.

El Financial Times informó a principios de este mes que la firma está buscando financiamiento para privatizar a Wendy’s. No es la primera vez que Trian lo considera; más recientemente, la firma dijo que estaba explorando una adquisición de Wendy’s en 2022, pero luego decidió en contra.

Trian posee una participación del 7.85% en Wendy’s, y Peltz tiene un 16.24% de interés, según una reciente presentación regulatoria que también calificó a las acciones como “subvaluadas”. La relación de Peltz con Wendy’s se remonta a una campaña activista que lideró en 2005. En 2024, Wendy’s nombró a Peltz presidente emérito después de pasar 17 años en la junta directiva de la compañía. El ejecutivo de Trian Peter May y el hijo de Peltz, Bradley, siguen en la junta directiva de Wendy’s.