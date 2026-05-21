Los Dacia Sandriders en territorio desconocido en Argentina, pero en lo más alto del campeonato

Dos rondas, dos victorias, tres campeonatos en cabeza. El balance de los Dacia Sandriders desde el inicio de la temporada 2026 es impecable: Nasser Al-Attiyah y Fabien Lurquin ganaron el Dakar en enero, Sébastien Loeb y Édouard Boulanger ganaron el Rally-Raid Portugal en marzo. La marca rumana llega así al Desafío Ruta 40 con una cómoda ventaja – 83 puntos sobre Toyota en la Clasificación de Constructores – pero también con una gran incógnita: el equipo nunca ha corrido en Argentina con esta configuración, y el recorrido de esta decimotercera edición, de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 cronometrados en cinco etapas, promete una variedad de terrenos que no perdonarán a nada ni a nadie.

“Será todo un desafío, con salares, ríos y un paso en la cordillera de los Andes a más de 3000 metros sobre el nivel del mar”.resume Tiphanie Isnard, directora del equipo Dacia Sandriders. “Todos los ingredientes se reúnen para una prueba exigente. TIENE”

Las tripulaciones se beneficiaron de una preparación con plazos ajustados: apenas dos semanas para enviar todo el equipo a Argentina después de Portugal, con los coches completamente reconstruidos en el proceso. Un esfuerzo logístico considerable que el director acoge con satisfacción, antes de insistir en la ambición intacta: “Afrontamos esta ronda con el objetivo de continuar con nuestro impulso después de dos victorias consecutivas y mantener nuestra posición en lo más alto del campeonato.

Tres tripulaciones, tres motivaciones

La alineación se mantiene sin cambios. Sébastien Loeb y Édouard Boulanger, líderes del campeonato de Pilotos y Navegantes con 87 puntos cada uno, llegan a Argentina coronados por el éxito portugués. El francés conoce el país, donde participó especialmente en el Dakar, y lo aprecia: â€œSiempre he guardado muy buenos recuerdos de los eventos en los que competiÃ© allÃ. Hemos tenido buenos resultados en Argentina en el pasado, por lo que esperamos hacer una buena carrera y seguir consolidando nuestra posición. TIENE”

Nasser Al-Attiyah tiene una cuenta pendiente. Ganador del Dakar en enero, el piloto qatarí se retiró en la tercera etapa en Portugal y ocupa actualmente la segunda posición del campeonato con 80 puntos. Sin embargo, conoce bien esta prueba, en la que ganó en 2023, y su confianza está intacta: “El Dacia Sandrider es un muy buen coche, perfectamente capaz de afrontar el difícil terreno y la variedad de condiciones que encontraremos. TIENE”

Lucas Moraes y Dennis Zenz completan el trío, cuarto en Portugal tras mostrar una buena regularidad en el Dakar. El brasileño, que competirá en un evento a pocas horas de su país natal, se acerca a Argentina con un toque de emoción y un objetivo claro: “Ser constante cada día y luchar por las primeras posiciones. TIENE” Su navegante alemán, Dennis Zenz, destaca la complejidad del terreno que tenemos por delante: “Será un auténtico rally-raid, muy exigente para los equipos y los coches.

El Desafío Ruta 40 partirá de San Juan el 25 de mayo para recorrer cinco etapas que alcanzarán los 3.200 metros de altitud en los Andes antes de regresar a la capital provincial el 29 de mayo. Un nuevo terreno de juego para los Sandriders, pero familiar para sus pilotos, y aquí es quizás donde reside su mejor arma.

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