Allende & Brea da la bienvenida a un nuevo socio en Argentina

El despacho argentino Allende & Brea anunció la incorporación de Antonio Arias como socio, fortaleciendo sus prácticas corporativas, fusiones y adquisiciones, capital privado y capital de riesgo.

El despacho argentino Allende & Brea anunció la incorporación de Antonio Arias como socio, fortaleciendo sus prácticas corporativas, fusiones y adquisiciones, capital privado y capital de riesgo.

Con este nombramiento, la firma continúa consolidando su posición en áreas estratégicas relacionadas con transacciones corporativas complejas, inversiones y financiamiento, atendiendo la creciente demanda de sus clientes en Argentina y la región.

Antes de unirse a Allende & Brea, se desempeñó como co-líder de fusiones y adquisiciones y líder de capital de riesgo en Argentina, así como también como co-líder regional de la práctica de crecimiento emergente y capital de riesgo para América Latina en DLA Piper.

Su práctica se enfoca en asesorar a inversionistas, fondos y empresas en transacciones complejas, incluyendo fusiones y adquisiciones, capital de riesgo, financiamiento y estructuración de fondos y asuntos corporativos, con particular énfasis en temas transfronterizos. Asesora regularmente a empresas tecnológicas globales, fondos de capital privado e instituciones financieras, empresas del sector energético, así como a startups en diversas etapas de desarrollo, desde rondas de financiación tempranas hasta salidas y expansión internacional.

Entre las industrias en las que ejerce destacan los sectores tecnológico y energético, con amplia experiencia en petróleo y gas y energías renovables.

También tiene experiencia en mercados de capitales, reestructuraciones de deuda y financiamiento de proyectos, fortaleciendo las capacidades de la firma en transacciones financieras sofisticadas.

Valeriano Guevara Lynch, presidente de la firma, dijo: “La incorporación de Antonio refuerza significativamente nuestras capacidades en prácticas transaccionales e industrias clave. Su experiencia en fusiones y adquisiciones y capital riesgo aporta valor añadido para apoyar a nuestros clientes en transacciones cada vez más sofisticadas y dinámicas”.

Por su parte, Diego Botana, socio director, agregó: “Seguimos invirtiendo en el crecimiento de la firma sumando profesionales con destacada trayectoria. La llegada de Antonio se alinea con nuestra estrategia de fortalecer áreas e industrias centrales para el desarrollo empresarial y profundizar nuestra presencia en sectores de alto crecimiento”.

Con esta incorporación, Allende & Brea continúa ampliando su oferta de servicios para brindar asesoramiento integral en transacciones complejas, combinando la experiencia local con una perspectiva internacional.

Fundada en 1957, Allende & Brea es una firma de abogados de servicio completo con amplia experiencia asesorando en asuntos complejos, litigios de alto perfil y brindando servicios legales integrales en todas las áreas del derecho.

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