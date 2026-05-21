Stellantis revela plan de recuperación de $70 mil millones, apunta a flujo de efectivo positivo para 2028

AUBURN HILLS, Mich. – Stellantis dijo el jueves que planea invertir 60 mil millones de euros (US$69.7 mil millones) en un nuevo plan estratégico de cinco años dirigido por el CEO Antonio Filosa que también apunta a un ahorro anual de costos de 6 mil millones de euros para 2028.

El plan incluye destinar 36 mil millones de euros para el amplio portafolio de marcas automotrices de la compañía para lanzar más de 60 nuevos vehículos, así como importantes actualizaciones de otros 50 modelos, incluidos vehículos totalmente eléctricos, híbridos y motores de combustión interna tradicionales.

Los otros 24 mil millones de euros se destinarán a plataformas globales de vehículos y nuevas tecnologías para el fabricante de automóviles y sus productos, según la compañía.

Stellantis también dijo que planea lograr flujo de caja positivo para 2028 después de perder 22.3 mil millones de euros el año pasado con una reestructuración de 22 mil millones de euros alejándose de los vehículos totalmente eléctricos.

Las acciones de Stellantis en la Bolsa de Nueva York cayeron un 4% durante la negociación previa a la apertura del mercado el jueves.

Bajo el plan, Stellantis no eliminará ninguna de sus 14 marcas automotrices, pero fusionará las operaciones de sus unidades europeas de DS y Lancia en Citroen y Fiat, respectivamente, según la compañía.

Fiat es una de las cuatro marcas globales designadas junto con Jeep, Ram Trucks y Peugot. Esa división también incluye las operaciones comerciales de Pro One. Sus marcas regionales incluirán Chrysler, Dodge, Citroen, Opel y Alfa Romeo. También es propietaria de la marca de lujo Maserati.

(Nota de contexto: Stellantis es una de las mayores compañías automotrices del mundo, fruto de la fusión entre Fiat Chrysler Automobiles y el Grupo PSA en enero de 2021)

(Consulta de verificación de datos: El CEO de Stellantis es Carlos Tavares, Antonio Filosa es el CEO de FCA Italy, una unidad de Stellantis, por lo tanto, es posible que se refieran a él en el artículo como parte del liderazgo ejecutivo de la empresa)