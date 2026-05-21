El trueno empata la serie mientras SGA se recupera con 30 puntos.

OKLAHOMA CITY – El Thunder preferiría no hacer de la pérdida en el primer partido de una serie de playoffs una costumbre, pero han desarrollado confianza en esa situación, si no un nivel de comodidad.

Al igual que hicieron dos veces durante la carrera hacia el título de la temporada pasada, el Thunder respondió con una victoria en el Juego 2 para igualar la serie antes de partir hacia la carretera, logrando una victoria por 122-113 sobre los San Antonio Spurs en las finales de la Conferencia Oeste el miércoles por la noche.

“Tan tarde en la temporada, no hay nada especial que puedas hacer”, dijo el dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander, quien lideró a Oklahoma City con 30 puntos y nueve asistencias mientras cometía solo una pérdida de balón. “Cada equipo tiene su identidad, y cuando imponen su identidad más que el otro equipo, generalmente ganan sin importar el nivel o las apuestas del juego. Esta noche simplemente hicimos un mejor trabajo en eso que en el primer partido.”

La identidad de Oklahoma City es un equipo tranquilo, inteligente, físico que causa estragos defensivamente y desgasta a los oponentes con su profundidad.

“Sin pánico”, dijo el alero Alex Caruso, quien anotó 17 puntos, uno de los cuatro suplentes del Thunder que anotaron en dobles dígitos.

Oklahoma City tuvo una ventaja de 57-25 en puntos de banca. Eso igualó la mayor cantidad de puntos de banca del Thunder en un partido de playoffs desde que la franquicia se trasladó a Oklahoma City en 2008. El Thunder también tuvo 57 puntos de banca en su victoria en el Juego 2 sobre los Denver Nuggets en las semifinales del Oeste de la temporada pasada, cuando Oklahoma City perdió el primer partido de la serie.

La banca del Thunder tuvo 11 de los 14 robos del equipo, ya que Oklahoma City convirtió 21 pérdidas en balón en 27 puntos. Fue la quinta vez de nueve victorias en playoffs esta temporada que el Thunder anotó al menos 27 puntos tras pérdidas. Los únicos equipos que lo hicieron más a menudo durante una carrera de playoffs fueron el Thunder la temporada pasada (ocho) y los Golden State Warriors de 2007 (siete).

Oklahoma City se vio obligado a depender de su banca más de lo planeado porque la estrella alero Jalen Williams salió después del primer cuarto debido a la rigidez en su tendón de la corva izquierdo, un problema que pone en peligro su disponibilidad en el resto de la serie.

Pero el centro titular Isaiah Hartenstein desempeñó un papel significativamente mayor después de haber jugado solo 12 minutos en la derrota del Juego 1, cuando el pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, se lució con 41 puntos y 24 rebotes.

El entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, dijo que lamentaba no haber jugado más a Hartenstein en el primer partido, cuando sus minutos estuvieron principalmente emparejados con el centro suplente de San Antonio, Luke Kornet. Hartenstein jugó 27 minutos en el Juego 2, incluyendo todos menos 20 segundos en el cuarto periodo, y terminó con 10 puntos, 13 rebotes (ocho en ataque) y tres asistencias mientras liberaba frecuentemente a sus compañeros para tiros abiertos con sus bloqueos.

La defensa de Hartenstein también fue clave para evitar que Wembanyama, quien tuvo 21 puntos y 17 rebotes, volviera a dominar. Según el seguimiento de ESPN, Hartenstein fue el último defensor en 47 jugadas sobre Wembanyama en el Juego 2, en comparación con solo tres jugadas en el primer partido de la serie, cuando Oklahoma City a menudo defendió al fenómeno de 7 pies y 4 pulgadas con aleros. El número de puntos en la zona de Wembanyama bajó de 26 en el primer partido de la serie a 10 en el Juego 2.

“Esa es un poco mi forma de jugar, simplemente siendo físico”, dijo Hartenstein. “Creo que el último juego fueron más físicos que nosotros, así que solo quería establecer eso antes. [Wembanyama es] un gran jugador. Va a llegar a ciertas cosas, pero simplemente debes hacerlo lo más difícil posible.”

El Thunder también fue mucho más eficiente ofensivamente en el Juego 2, comenzando con Gilgeous-Alexander. Tuvo problemas en el Juego 1, terminando con 24 puntos en 7 de 23 tiros, y reconoció que la presencia de Wembanyama, el unánime Jugador Defensivo del Año, como protector del aro le quitó a veces su agresividad. Gilgeous-Alexander tuvo un 12 de 24 en tiros de campo la noche del miércoles, cuando todas sus canastas estuvieron dentro del arco de tres puntos.

“Supongo que simplemente nos pusimos un poco más cómodos con ese tipo de defensa”, dijo Gilgeous-Alexander. “Obviamente es muy única y diferente de literalmente todas las demás defensas en la liga, así que lleva algunos juegos. Todavía vamos a tener que seguir mejorando a lo largo de esta serie si queremos tener una oportunidad de ganarla. Son un buen equipo, un buen equipo defensivo – realmente bueno. Hay que comunicarse mejor. Esta noche no fue suficiente para ganar la serie, y lo sabemos.”