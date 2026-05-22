¿Podría EE.UU. Invadir a Cuba? Esto es lo que dicen los funcionarios.

Titulares

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio sugirieron el jueves que las relaciones tensas con Cuba podrían no mejorar a través de la diplomacia, comentando sobre la nación isleña mientras la administración Trump ha ejercido más presiones económicas y políticas sobre ella, ya que el liderazgo del país ha negado las acusaciones de que está albergando adversarios y terroristas extranjeros.

Rubio y Trump han sugerido que las relaciones con Cuba podrían no mejorar. Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

Hechos Clave

Rubio dijo a los periodistas el jueves que la preferencia de Trump es “siempre un acuerdo negociado que sea pacífico”, pero señaló, “Con Cuba, la probabilidad de que eso suceda, dado con quién estamos tratando en este momento, no es alta”. Rubio acusó a Cuba de adquirir armas de Rusia y China, así como de albergar agentes de los dos países, señalando la designación de Cuba como un patrocinador estatal del terrorismo reintroducida por Trump en 2021. El miércoles, Rubio publicó un mensaje en video a Cuba ofreciendo al país $100 millones en alimentos y medicinas con la condición de que sean distribuidos por grupos benéficos, diciendo que la élite del país, y no los embargos económicos y bloqueos de EE. UU., son los culpables de las crisis energéticas, alimentarias y de medicamentos de Cuba. Trump dijo en una aparición en la Oficina Oval el jueves, “Otros presidentes han considerado hacer algo durante 50, 60 años, y parece que yo seré el que lo haga”, en referencia a la acción sobre Cuba, agregando que “estaría feliz de hacerlo”. Al preguntarle si el despliegue de un gran portaaviones de EE. UU. en el sur del Caribe estaba destinado a intimidar al gobierno cubano, Trump respondió, “No, para nada”, diciendo que su prioridad era ayudar al pueblo cubano.

Principal Crítico

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, arremetió contra Rubio en una publicación, acusándolo de mentir “para instigar una agresión militar que provocaría el derramamiento de sangre cubana y estadounidense”. Rodríguez desmintió las afirmaciones de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. y dijo que la administración Trump “se ha dedicado a provocar desesperación entre la población y el colapso de la economía al prohibir las importaciones de combustible y reforzar el carácter extraterritorial del bloqueo”.

Tangente

Esta semana, EE. UU. ha intensificado las presiones políticas contra Cuba. La Corte Suprema falló a favor de una empresa portuaria de EE. UU. que busca indemnización por la supuesta confiscación de parte de su propiedad en muelles en la década de 1960, cuando Fidel Castro estaba en el poder. El Departamento de Justicia también anunció el miércoles una acusación que incluía un cargo de asesinato contra el ex presidente cubano, Raúl Castro, de 94 años. Los cargos se refieren a un incidente de 1996 en el que el gobierno cubano derribó dos aviones civiles pertenecientes a un grupo de exiliados cubanos cuyo objetivo era rescatar refugiados en balsas en las aguas entre Cuba y Florida. Dos aviones del grupo fueron derribados, matando a tres ciudadanos estadounidenses y a un residente con tarjeta de residencia.

Antecedentes Clave

Las relaciones entre EE. UU. y Cuba se han vuelto aún más tensas en los últimos meses a medida que EE. UU. continúa sus históricos embargos económicos contra Cuba, además de un bloqueo energético más estricto firmado por Trump en enero. El presidente dijo en una orden ejecutiva que Cuba representaba una “amenaza inusual y extraordinaria” y reiteró afirmaciones de que el país está proporcionando un lugar para que operen grupos terroristas. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado las afirmaciones de que el país alberga o apoya financieramente a grupos terroristas y dijo la semana pasada que Cuba está abierta a recibir ayuda de EE. UU. Trump ha sugerido una “toma amistosa” de Cuba mientras navega su crisis energética y dijo en marzo que tendría el “honor de tomar a Cuba, eso es un gran honor”. Si bien Trump no ha sugerido una invasión militar, Díaz-Canel ha estado cauteloso al respecto, enfatizando que se encontrará con una “resistencia impenetrable” y que estaría “dispuesto a dar mi vida por la revolución”.

Lecturas Adicionales

El Director de la CIA, John Ratcliffe, visita Cuba mientras el país se queda sin petróleo y Trump sugiere un cambio de mando (Forbes)