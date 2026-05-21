Conocía a todos aquí: el bloque de pisos con 164 casas tapiadas, y unos pocos residentes que simplemente no se van.

Tee Fabikun en su estudio en Lund Point.

Tee Fabikun está sentada en un sillón en su acogedor y hogareño apartamento, rodeada de sus cosas: papeles, cartas, fotos familiares, algunas artesanías nigerianas, un bosque de plantas de interior junto a la ventana. Me está hablando de sus vecinos aquí, en el quinto piso de Lund Point, un bloque de pisos en la finca de Carpenters en Stratford, en el este de Londres. Al lado hay “un viejo cascarrabias”; bueno, ella pensaba que era un viejo cascarrabias, pero luego lo vio en el ascensor con su nieta y fue amable con ella, así que tal vez no sea tan malo. “Siempre hay dos lados”.

En el siguiente piso hay una pareja joven que se conoció en el edificio, quizás en ese ascensor. Ella vivía en un piso más alto, pero se mudó y se fue a vivir con él cuando se casaron, y alquiló su lugar. Luego está una familia bangladesí que apenas habla inglés. El primer contacto de Fabikun con ellos fue cuando su hija golpeó la puerta sosteniendo un cuaderno y simplemente dijo “tarea”; después de eso, Fabikun a menudo ayudaba con sus estudios. Y así sucesivamente. Y no son solo sus vecinos inmediatos en el quinto piso los que Tee conoce; conoce prácticamente a todos en el bloque de 21 pisos.

Corrección: hagamos que sea conocía, y ex-vecinos. Porque hoy afuera del apartamento de Fabikun en el rellano no es ni acogedor ni hogareño. Hace frío, eco, sucio, la pintura se está pelando y las entradas a los otros siete apartamentos en el piso se han cerrado con puertas de seguridad de acero. El apartamento de Fabikun es el único ocupado en el quinto piso. Y es lo mismo en todo el edificio. De los 168 apartamentos en Lund Point, solo cuatro siguen teniendo residentes.

Tee Fabikun en su apartamento en Lund Point.

Warren Lubin vive en el piso 20 (afortunadamente un ascensor funciona). Dice que es un desastre en este momento, así que vendrá al de Fabikun. Se mudaron al edificio alrededor del mismo tiempo, en 1997, y han sido amigos desde entonces.

Desde afuera, es difícil creer que alguien viva en Lund Point. Se han tirado carritos de supermercado llenos de basura en la entrada. La torre en sí está sucia y desgastada, falta algo de revestimiento, un par de ventanas parecen rotas. Hay redes en la mayoría de los balcones, para evitar que entren palomas, aunque todavía lo hacen, dice Lubin. También ratas. Él no tiene red; el consejo le dijo que ya no hace eso. Así que tiene palomas anidando en su balcón y cernícalos persiguiendo a los polluelos; no le importan los cernícalos. Tampoco le molestan las vistas de 20 pisos. “Es una de las razones por las que he disfrutado vivir aquí, la tarde soleada, la vista hacia el oeste de Londres. Canary Wharf, la City, en un día despejado hasta el arco de Wembley”.

Lund Point.

Pero Lubin no es un gran admirador de vivir en torres. No conoció a muchas personas cuando se mudó, en sus 20 años, prefiriendo mantenerse en sí mismo. “No sé por qué la gente piensa que queremos vivir en torres, o que hacen comunidades. No lo hacen. Puede ser bastante insular. La gente habla por encima de la valla, así es como conocen a sus vecinos”. Más tarde se involucró en diversas organizaciones de residentes y grupos directivos (él es inquilino, Fabikun es titular del arrendamiento) y a través de sus tratos con el consejo de Newham, Lubin se convirtió en una especie de portavoz de la finca.

Por otro lado, Fabikun siempre ha sido feliz en Lund Point. “Conocía a todos. Si te encontrabas en el ascensor con alguien que no conocías, cuando salías ya se conocían”.

¿No es aterrador y solitario deambular por esta torre casi vacía? Lubin dice que al menos significa que puede poner su música tan fuerte como quiera. Fabikun dice que todavía se siente segura. “Ha sido mi hogar durante tantos años, lo amo. Y una vez que estás dentro de tu propio piso, no sabes lo que está pasando afuera”.

Es cierto: sentado en el hogar de Fabikun, viéndola regar sus plantas, no sabrías que estamos en un edificio en gran parte vacío. O en el centro de lo que Chris Bailey de la organización de campaña Action on Empty Homes describe como “un escándalo, un ejemplo de todo lo que está mal con la regeneración de fincas”.

Para comprender cómo Fabikun y Lubin llegaron a este lamentable lugar, es necesario retroceder en la historia de la finca Carpenters, que comenzó antes de que Fabikun llegara de Nigeria y antes de que naciera Lubin. Construida en 1967-8 por el consejo de Newham como parte de la expansión de viviendas de alquiler público de la posguerra, la finca de 9.3 hectáreas (23 acres) consistía en tres bloques de torres: Dennison Point, James Riley Point y Lund Point, así como viviendas de baja altura: en total 710 hogares. Había cierta aprehensión sobre las torres, dice el Profesor Paul Watt, de la London School of Economics and Political Science, y autor de “Estate Regeneration and Its Discontents: Public Housing, Place and Inequality in London”, “particularmente después del colapso parcial de la torre Ronan Point en el mismo municipio en 1968”. Pero era mejor que vivir en condiciones de alquiler privadas, hacinadas y degradantes. Eso es de dónde venían la mayoría de los nuevos residentes.

Lund Point, alrededor de 1970.

No se realizaron muchos trabajos de mantenimiento en viviendas de alquiler público entre 1979 y 1997, y el gobierno de Blair heredó un atraso de Â£19 mil millones en reparaciones de viviendas de alquiler público. En Carpenters, dice Watt, “había mucha crítica por parte de los inquilinos sobre el estado de las propiedades”. Esa fue la experiencia de Lubin; se mudó por esa época y descubrió que no había aislamiento en la pared exterior y su apartamento estaba helado.

“A partir de 2004, el consejo comienza este largo programa de ‘regeneración’ para Carpenters, que pasa por varias iteraciones”, dice Watt. Se suponía que se iba a reformar y reacondicionar, luego resultó que sería demasiado caro y se demolían las torres; comenzó el proceso de desalojarlas.

Niños jugando en la finca Carpenters en 1974.

Algo más sucedió en 2005: Londres fue elegida para los Juegos Olímpicos de 2012, que se celebrarían en gran parte en Stratford. Toda la zona iba a ser desarrollada y este terreno de repente iba a ser bienes raíces muy valiosos. En 2011, el consejo de Newham llegó a un acuerdo con University College London (UCL) para construir un nuevo campus en el lugar, lo que significaba la demolición total de la finca Carpenters. El 80% del terreno se utilizaría para la UCL, el 20% restante para reubicar a la población existente, según Watt. Comprensiblemente, los residentes se preguntaban cómo iban a encajar en una quinta parte del área que ocupaban antes. Formaron un grupo de campaña, Carpenters Against Regeneration Plans (CARP), para resistir y luchar contra la demolición de sus hogares.

Fue, dice Watt, esencialmente un intento de “un tipo de gentrificación liderado por el estado, desplazando a inquilinos de clase trabajadora”. Y señala la ironía de que el término “gentrificación” fue acuñado por la socióloga Ruth Glass mientras trabajaba en UCL.

Watt dice que si bien la finca tenía problemas, incluida la pobreza y la privación, “eso es muy común entre la vivienda social en el país”. Y a menudo la mala reputación de una finca, de que es un terrible lugar para vivir, vamos a sacarte de tu miseria, no refleja la realidad cotidiana de las personas.

“Era una comunidad hermosa”, dice Fabikun. “Éramos los guardianes de nuestros hermanos”. Me cuenta sobre una madre soltera que tuvo trillizos, “y todas las abuelas se unieron, hicieron una rotación, se aseguraron de que la señora recibiera apoyo. No era cuestión de: es una mujer negra, una mujer blanca, todos se unían. Si alguien estaba enfermo, la gente los visitaba, les llevaba comida. Éramos muy diversos, pero no peleábamos, no había bandas o guerras de bandas”.

“No sé por qué la gente piensa que queremos vivir en torres”&nlph; Warren Lubin.

En el hermoso nuevo estadio, a un tiro de piedra de los Carpenters, los Juegos Olímpicos de Londres se abrieron con una celebración de todo lo que es grandioso de Gran Bretaña, incluyendo la protesta y la disidencia. La BBC se instaló en el techo de Lund Point para los Juegos, mientras debajo el edificio y los que lo rodean continuaban deteriorándose y vaciándose. El estudio de Watt de 2013 sobre los efectos de los Juegos Olímpicos en la regeneración en el este de Londres observó que más de la mitad de los residentes habían sido desalojados de la finca Carpenters para septiembre de 2012.

“No fue bueno: amigos se separaron”, dice Fabikun. Muchas de las personas más jóvenes con niños estaban dispuestas a comenzar de nuevo en otro lugar y se mudaron. Ella sigue en contacto con algunos que se mudaron, incluida la familia bangladesí de su piso. La niña que solía venir a pedir ayuda con la tarea ahora está casada.

Fabikun, ahora con 77 años, dice que no quiere comenzar de nuevo. “Es mejor estar donde me siento cómoda y conozco a la gente”. Le ofrecieron comprar su propiedad. “Dije, ‘No puedo comprar nada en esta área por eso’. Ellos dijeron, ‘Ve a Southend’. No conozco a nadie en Southend. Si hubiera querido vivir en Southend lo habría hecho cuando era joven para ir a la playa”.

Es “una gran área de controversia”, agrega Lubin. “Si estás desalojando a la gente y les das el derecho a regresar, eso podría ser en 10 años, 15 años. Ellos tendrán nuevas vidas.”

Declive controlado

Bloques de torres en la finca Carpenters.

Watt dice que la regeneración de fincas implica, en realidad, un deterioro antes de que se construya algo nuevo. “Es un declive controlado: los servicios existentes disminuyen, los vecinos se mudan, se obtienen propiedades vacías, se ven peores. La ironía de estos largos esquemas de regeneración es que las fincas terminan pareciéndose mucho más a las fincas ‘sumideros’ de los que injustamente se les acusaba de ser”. En Lund Point se puede ver a lo que se refiere.

UCL se retiró del acuerdo después de que las dos partes no llegaron a un acuerdo comercial, y Newham comenzó a buscar alternativas. Los Carpenters fueron noticia en 2014, cuando el grupo Focus E15 ocupó una propiedad de baja altura en la finca. Veintinueve madres solteras sin hogar habían sido expulsadas de su albergue y el consejo de Newham les dijo que tendrían que ir a Birmingham o Manchester para ser realojadas. Cuando descubrieron que había alrededor de 500 viviendas vacías en los Carpenters, se mudaron.

“Era escandaloso lo que estaban tratando de hacer a mujeres jóvenes vulnerables sin hogar”, dice Hannah Caller, quien ayudó a organizar la ocupación y continúa luchando por la vivienda. “Esto parecía una buena manera de mostrar al consejo. Creo que arrojamos luz sobre el hecho de que estaban tratando de limpiar socialmente a las personas de Newham – como lo estaban haciendo los municipios en todo Londres, pero Newham tenía una de las tasas más altas de echar gente.”

La ocupación ciertamente atrajo mucha atención de los medios. Watt dice que fue “probablemente el incidente más catalizador en relación con la crisis de la vivienda de Londres”. Es una crisis en todas partes, pero es realmente grave en la capital. Chris Bailey, director de política y campañas de la organización de caridad Action on Empty Homes, dice que hay más de un millón de viviendas vacías en Inglaterra solo, una cifra que incluye alquileres vacacionales, segundas residencias, alquileres para inversión, etc., un problema completamente diferente (aunque conectado). La cifra actual de viviendas vacías a largo plazo en Inglaterra es de 303,185, un aumento del 51.5% desde 2016. En Londres son 47,287, un aumento del 138%.

La ocupación Focus E15.

Londres es el centro de la crisis. “A la gente no le gusta hablar de eso porque no está de moda que Londres sea un lugar lleno de gente pobre”, dice Bailey. “Todos siempre se quejan de que recibe más inversión en transporte, ese tipo de cosas, pero casi el 60% de las familias sin hogar en Inglaterra son londinenses”.

Según las cifras más recientes, hay 34,635 viviendas de alquiler público vacías (a largo y corto plazo) en Inglaterra, de las cuales casi 11,000 están en Londres. Además de otras 6,803 viviendas de asociaciones de viviendas. En términos de hogares que buscan un lugar para vivir, había 1,340,000 para Inglaterra en 2025 y 341,000 en Londres. En Newham, por cierto, 41,223 hogares están buscando un lugar para vivir. Se puede ver la magnitud de la crisis.

Todo va a estar bien, ¿verdad? porque el gobierno está invirtiendo Â£39 mil millones en construcción, para impulsar la vivienda social y asequible? “Eso es a lo largo de 10 años”, señala Bailey. “Shelter dice que para equilibrar nuestra economía de la vivienda necesitamos construir 90,000 viviendas sociales al año. El gobierno está ofreciendo 18,000 al año, por lo que en cinco años tendrán lo que Shelter dice que deberían haber construido en el primer año, y un déficit de cuatro años.”

Los Carpenters, dice Bailey, son uno de muchos ejemplos, “donde decidieron que era hora de derribarlo y comenzaron a pedirle a la gente que se fuera, encontrarles nuevos lugares, ofrecer comprarlos y luego no ha sucedido, porque ha habido fallas en los planes, en la financiación gubernamental, en la inacción de la autoridad local.”

La vista desde la finca Carpenters.

Un portavoz del consejo de Newham dijo: “Por su naturaleza, los esquemas de regeneración de fincas son a largo plazo y complejos. Los residentes existentes sienten con razón un fuerte deseo de ver el tipo de cambio que quieren ver en su área, y desde 2021 el consejo ha trabajado en estrecha colaboración con ellos para desarrollar el plan maestro actual que refleja estas aspiraciones. Al mismo tiempo, al igual que el sector de desarrollo en general, el programa ha enfrentado choques y presiones externas que han impactado en la velocidad de entrega.”

En Newham, casi el 6% de los hogares están en aloj