Walmart emite una perspectiva peor de lo esperado ya que los altos precios de la gasolina afectan a los compradores, las acciones caen un 7%

Walmart emitió una perspectiva financiera peor de lo esperado el jueves al informar los resultados del primer trimestre fiscal, lo que plantea dudas sobre la salud del consumidor estadounidense a medida que los altos precios de la gasolina afectan los presupuestos de los compradores.

El mega minorista se mantuvo firme en su perspectiva fiscal 2027, que decepcionó a los inversores el trimestre pasado cuando se emitió. El minorista dijo que espera que las ganancias ajustadas por acción estén entre $2.75 y $2.85, por debajo de las expectativas de $2.91, según LSEG. Walmart dijo que anticipa que las ventas netas aumentarán entre un 3.5% y un 4.5% para el año.

El minorista también emitió su perspectiva para el trimestre actual, que también fue menor de lo esperado. Espera que las ganancias ajustadas por acción estén entre 72 centavos y 74 centavos, no alcanzando las expectativas de 75 centavos. Walmart prevé que las ventas netas aumentarán un 4% a un 5% durante el trimestre.

Las acciones del minorista cayeron aproximadamente un 8% en la negociación matutina.

La perspectiva más débil de lo esperado de Walmart llega cuando el minorista más grande de Estados Unidos y sus pares reportan ventas relativamente sólidas para el primer trimestre. Los ingresos de la empresa aumentaron un 7% en el primer trimestre, superando las estimaciones, y las ventas en tiendas comparables aumentaron un 4.1%, en línea con las expectativas, ya que el jugador de valor continúa viendo ganancias en su negocio de comercio electrónico y con compradores de ingresos más altos.

Hasta ahora en esta temporada de ganancias, otras empresas importantes también han dicho que el gasto del consumidor se ha mantenido a pesar de los precios más altos de la gasolina y las crecientes preocupaciones sobre el estado de la economía. Pero esa resistencia también se produjo junto con devoluciones de impuestos más altas, lo que Target dijo el miércoles pudo haber impulsado parte del crecimiento que vio durante el primer trimestre.

En una entrevista con CNBC, el director financiero de Walmart, John David Rainey, también dijo que los consumidores pueden sentir más presión a medida que desaparece el efecto de las devoluciones de impuestos en el segundo trimestre.

“Creo que las devoluciones de impuestos altas atenuaron parte de la presión relacionada con los precios más altos de la gasolina y como estamos en un período de tiempo en este momento en el que las devoluciones de impuestos en su mayoría no están llegando, creo que los consumidores sentirán más esa presión de los precios más altos de la gasolina”, dijo Rainey. “Es algo en lo que estamos muy atentos, pero esa expectativa está incorporada en nuestra orientación para el segundo trimestre.”

Dijo que la orientación para el segundo trimestre fiscal de Walmart en cuanto a ingresos operativos es la mejor que el minorista ha dado en quizás una década y media, y vino cuando la empresa vio un lastre de $175 millones debido a precios más altos de la gasolina.

“Probablemente será mayor que eso en el segundo trimestre si los precios de la gasolina permanecen donde están, así que estamos absorbiendo esos precios y aún manteniendo nuestra guía, y me siento realmente bien al respecto”, dijo Rainey.

En una llamada con analistas el jueves, Rainey dejó en claro que la compañía sigue desempeñándose bien a pesar de las presiones macroeconómicas.

“Si bien ciertamente hay presiones sobre el consumidor, permítanme reiterar: nuestro negocio es fuerte”, dijo Rainey. “Estamos ejecutando las iniciativas estratégicas importantes que son cruciales para nuestro futuro crecimiento de ventas y ganancias. Nuestra velocidad y capacidades de entrega continúan mejorando y llegando a más clientes y miembros, y nuestra proposición de valor de precios bajos con conveniencia sigue resonando con los clientes, y es la razón principal por la que los nuevos clientes compran con nosotros.”

Durante el primer trimestre fiscal de Walmart, el minorista superó en ingresos pero emitió resultados en línea en la parte inferior. Fue solo la tercera vez en 16 trimestres que Walmart no superó las expectativas de ganancias trimestrales.

Así es cómo el minorista más grande de América se desempeñó durante el trimestre en comparación con lo que Wall Street anticipaba, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Ganancias por acción: 66 centavos ajustados vs. 66 centavos esperados – Ingresos: $177.75 mil millones vs. $174.98 mil millones esperados

El ingreso neto reportado de la empresa para el período de tres meses que terminó el 30 de abril fue de $5.33 mil millones, o 67 centavos por acción, en comparación con $4.49 mil millones, o 56 centavos por acción, un año antes. Excluyendo ítems únicos relacionados con cargos por reorganización empresarial y otros ítems no recurrentes, Walmart registró ganancias ajustadas por acción de 66 centavos.

Los ingresos aumentaron a $177.8 mil millones, un 7% más que los $163.98 mil millones del año anterior.

Los resultados y la perspectiva anual de Walmart llegan en medio de preguntas sobre cómo los precios más altos están afectando los bolsillos de los clientes.

En los tres meses desde que Walmart informó por última vez sobre ganancias, hay un nuevo conflicto en Medio Oriente, los precios de la gasolina se han disparado y el sentimiento del consumidor ha caído en picado, bajando a un nuevo récord en mayo. La ráfaga de malas noticias se suma a años de inflación persistente, tasas de interés más altas y una guerra comercial global que ha impulsado los precios aún más.

Walmart está entre las mejor posicionadas para resistir casi cualquier tormenta económica. Durante mucho tiempo una opción de valor entre los compradores de ingresos más bajos, Walmart en los últimos años ha estado ganando más consumidores de ingresos altos, lo que ha ayudado a impulsar su crecimiento y a protegerlo de los golpes económicos que han afectado de manera más aguda a los que ganan menos.

Rainey dijo que la denominada economía en forma de K se ve en los resultados de Walmart, y la empresa monitorea de cerca cómo está cambiando el gasto entre los consumidores de alto, medio y bajo ingreso.

“Esa brecha ha seguido ampliándose a medida que hemos pasado por los últimos dos trimestres entre los de altos ingresos y los de bajos ingresos,” dijo Rainey.

Dijo que el número promedio de galones que un cliente carga cuando va a las estaciones de combustible de la empresa cayó por debajo de 10 por primera vez desde 2022, lo que dijo es una “indicación de estrés.”

“El cliente de altos ingresos está gastando con confianza en muchas categorías, mientras que el consumidor de bajos ingresos es más consciente de su presupuesto y quizás está navegando por problemas financieros”, dijo.

El impacto de las presiones del consumidor en el negocio de Walmart es doble. Su cautelosa guía para el segundo trimestre habla de las preocupaciones en torno a la confianza del consumidor, pero también está captando más cuota de mercado a medida que los compradores, cansados de la inflación, buscan valor.

Durante el trimestre, vio su mayor crecimiento en transacciones en seis trimestres y el mejor crecimiento en cuota que ha visto en moda en cinco años. Rainey dijo que las devoluciones de impuestos más altas probablemente proporcionaron un impulso en las categorías de mercancías en general, pero también dijo que la empresa está ejecutando bien y ganando más clientes.

Mientras tanto, las corrientes de ingresos alternativos de Walmart también se desempeñaron bien durante el trimestre. Las ventas globales de comercio electrónico, un área clave de crecimiento para la empresa, aumentaron un 26%, mientras que las ventas en su mercado de EE. UU. crecieron casi un 50% durante el período. El negocio publicitario global de Walmart aumentó un 37%.

Todas estas corrientes de ingresos de alto margen pueden ayudar a Walmart a mantener los precios bajos frente al aumento de los costos.