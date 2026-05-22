Cristiano Ronaldo gana su primer título de la Liga Pro de Arabia Saudita para Al

Cristiano Ronaldo gana su primer título de la Liga Pro de Arabia...

La temporada no ha estado exenta de controversia.

En febrero, Ronaldo se perdió dos partidos de liga, supuestamente debido a preocupaciones sobre cómo PIF ha dirigido el club en comparación con Al-Hilal. Otros, sin embargo, creen que la liga lo favorece.

Toney de Al-Ahli y el extremo brasileño Galeno están entre aquellos que han acusado a la liga de favorecer a Ronaldo y a Al-Nassr.

Ronaldo respondió: “Creo que esto no es bueno para la liga. Todos se quejan. Esto es fútbol, esto no es una guerra… pero no todo está permitido. Voy a hablar al final de la temporada porque he visto muchas, muchas cosas malas.

“Muchos jugadores se han quejado, haciendo publicaciones en Instagram, en Facebook, hablando sobre los árbitros, hablando sobre la liga, hablando sobre el proyecto. Esto no es bueno. Este no es el objetivo de la liga.”

Hasta el proyecto deportivo de Arabia Saudita en general ha sido cuestionado últimamente.

En abril, PIF anunció que dejaría de financiar LIV Golf al final de la temporada actual.

En enero, los Juegos de Invierno de Asia de 2029 que debían celebrarse en el país fueron pospuestos indefinidamente.

También se ha informado que las finales de tenis del WTA que cierran la temporada abandonarán Arabia Saudita luego de que su contrato de tres años con el país termine este año.

En el fútbol también, los días en que los medios estaban llenos de rumores e informes sobre jugadores de renombre que se dirigían a la Liga Pro Saudí han pasado.

“El logro compartido de Ronaldo y Al-Nassr también podría aportar un impulso muy necesario al fútbol saudí, que últimamente ha tenido ciertas dificultades para mantener la emoción y el atractivo de hace tres años”, dijo Chadwick.

Todavía hay fichajes importantes: Al-Qadsiah pagó alrededor de £57 millones por el delantero italiano Mateo Retegui el verano pasado y Al-Hilal desembolsó alrededor de £46 millones por Darwin Núñez.

Pero, en comparación con el apogeo de 2023, hay más enfoque en traer jugadores jóvenes con valor de reventa.

Según fuentes en Riad, todavía hay fondos disponibles para la estrella veterana adecuada como Mohamed Salah. El egipcio, que dejará el Liverpool en el verano, es buscado por Al-Ittihad, pero solo si el precio es correcto.

Mientras que el triunfo de Ronaldo puede ser visto por algunos como una justificación para todo el gasto, también podría ser visto como un último hurra de una era pasada cuando los equipos saudíes gastaban £700 millones en una sola ventana de transferencia.

Lo que suceda a continuación está en debate.

“Ahora le toca a todos los clubes, la liga y a los responsables de la toma de decisiones del país capitalizar el éxito que Ronaldo ha contribuido a lograr”, dijo Chadwick.

Por el momento, sin embargo, la mitad amarilla de Riad y la base de fans global de Ronaldo tienen mucho que celebrar.