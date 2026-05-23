Familias multimillonarias apuestan por acciones de semiconductores y energía en el primer trimestre durante la guerra de Irán

Carolina Panthers owner David Tepper observa antes del juego contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 5 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox | Getty Images Sport | Getty Images

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el boletín Inside Wealth de CNBC con Robert Frank, una guía semanal para inversores y consumidores de alto patrimonio neto. Regístrese para recibir futuras ediciones, directamente en su bandeja de entrada.

Las firmas de inversión privada de los ultrarricos duplicaron su apuesta por los fabricantes de chips en el primer trimestre de 2026 a pesar de las presiones de la guerra de Irán, según los registros de valores analizados por CNBC. Varios family offices también se inclinaron hacia los productores de energía a medida que el conflicto en Oriente Medio impulsaba los precios del petróleo, aunque otros optaron por asegurar sus ganancias.

La oficina familiar de David Tepper, Appaloosa Management, aumentó su participación en Micron Technology en un 11%, convirtiendo al fabricante de chips en su segunda mayor posición, con $562.5 millones, al final de marzo. Appaloosa también aumentó su participación en Taiwan Semiconductor en un 18%, a $448.6 millones, y reveló una nueva posición de $179 millones en Sandisk.

Duquesne Family Office, la firma de inversión personal de Stanley Druckenmiller, también reveló una nueva posición en Sandisk valorada en $24 millones, así como una posición de $161 millones en Broadcom.

Soros Fund Management, la firma homónima de George Soros, aumentó su posición en Nvidia en un 61%, a $187 millones, convirtiéndola en una de las diez principales posiciones de la oficina familiar.

Algunos de estos movimientos fueron afortunados, con las acciones de semiconductores disparándose en los últimos meses. En los últimos 30 días, las acciones de Sandisk y Micron han subido alrededor del 50% y 60%, respectivamente. Las acciones de Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor han aumentado en porcentajes más pequeños en las últimas semanas, pero han obtenido ganancias sustanciales desde el último trimestre. Broadcom y Taiwan Semiconductor han subido alrededor del 35% y 19%, respectivamente, desde finales de marzo, mientras que las acciones de Nvidia han subido aproximadamente un 28%.

Duquesne aseguró ganancias en dos empresas de semiconductores al salir de las posiciones en Entegris y ON Semiconductor el último trimestre. Appaloosa también redujo su participación en Nvidia en un 13%, pero aún se ubicó como su novena mayor posición con $257 millones.

Las oficinas familiares multimillonarias tomaron enfoques divergentes con las acciones de energía, ya que la guerra de Irán ha provocado la interrupción del mercado. Appaloosa más que duplicó su participación en Vistra Corp a $304 millones, mientras que BlueCrest Capital Management, la firma privada del multimillonario gestor de fondos de cobertura Michael Platt, salió de su posición de $103 millones en la empresa de electricidad y generación de energía con sede en Texas.

Duquesne redujo su participación en Bloom Energy, un fabricante de celdas de combustible, en un 82% a $89 millones, mientras incrementaba su posición en YPF Sociedad en más de cinco veces a $150 millones. La oficina familiar es el quinto accionista institucional más grande en el productor argentino de petróleo y gas, según InsiderScore.

Con las aerolíneas enfrentando una crisis de combustible, algunas oficinas familiares optaron por salir de sus posiciones. En el primer trimestre, Appaloosa vendió sus participaciones en American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines. Duquesne también salió de su participación en Delta.