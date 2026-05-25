El Mandaloriano y Grogu es el menor lanzamiento de una película de Star Wars de Disney

El Mandaloriano y Grogu es el menor lanzamiento de una película de...

Still de “Star Wars: The Mandalorian y Grogu” de Disney.

“Walt Disney”s “The Mandalorian and Grogu” se lanzó en cines el viernes, marcando la primera vez en siete años que una nueva película de Star Wars se estrena en la gran pantalla.

Las estimaciones del domingo indicaron que la película, basada en el exitoso programa de Disney+ “The Mandalorian,” superó las proyecciones iniciales de taquilla, sumando $82 millones en ventas de entradas nacionales en sus primeros tres días en cines. Los números oficiales se darán a conocer el lunes.

Aunque “The Mandalorian and Grogu” superó los $80 millones que la mayoría de los analistas de taquilla predijeron, hasta ahora ha sumado menos que “Solo: Una Historia de Star Wars” de 2018, que con $84 millones fue el proyecto de Star Wars con la apertura más baja en la era de los lanzamientos de Star Wars de Disney, según datos de Comscore.

Los analistas prevén que la película supere los $100 millones a nivel nacional durante el fin de semana festivo del Día de los Caídos en combate. A nivel internacional, “The Mandalorian and Grogu” recaudó alrededor de $63 millones en ventas de entradas.

La película se benefició de proyecciones premium en formatos grandes como IMAX y Dolby Cinema, ya que el 41% de las entradas se vendieron para estas proyecciones mejoradas y más caras, según datos de EntTelligence. Las entradas estándar para la película tuvieron un promedio de $16.01 cada una, mientras que las entradas premium costaron un promedio de $19.43 cada una, según informó la empresa de datos.

Sin embargo, la taquilla de la película no es la única métrica por la que Disney estará vigilando. La estrategia de la compañía no solo se basa en las ventas de entradas, sino que tiene otros medios para el crecimiento de los ingresos, incluyendo mercancías, su servicio de streaming y parques temáticos.

Star Wars genera más de $1 mil millones en ventas minoristas cada año, incluso sin que llegue un nuevo título a los cines.

Además, la serie “The Mandalorian” es el programa original más visto en Disney+, con más de 1.3 mil millones de horas vistas a nivel mundial. La audiencia de la serie y otros títulos de Star Wars han aumentado en la plataforma en las últimas semanas debido al lanzamiento de “The Mandalorian and Grogu.”

En sus parques temáticos nacionales, la compañía actualizó su atracción “Millennium Falcon: Smuggler’s Run” para presentar una nueva misión con Grogu en la cabina. Al mismo tiempo, los droides BDX presentados en la película han vuelto a aparecer en la zona temática Galaxy’s Edge de Disneyland. Además, a través de su estrecha colaboración con el desarrollador Epic Games, Fortnite ha introducido nuevos entornos, personajes, vehículos y cosméticos comprables para los jugadores.