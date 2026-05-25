Ella Langley vence a Ariana Grande, Bad Bunny y Mariah Carey

Ella Langley se sienta en los números 1 y 2 en el Billboard Hot 100 simultáneamente, superando a nombres como Ariana Grande y Mariah Carey lograron en un solo marco. LAS VEGAS, NEVADA – 17 DE MAYO: USO EDITORIAL SOLAMENTE. Ella Langley posa en el paseo de los ganadores durante la 61ª Academia de los Premios de la Música Country en el MGM Grand Garden Arena el 17 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada. (Foto de David Becker/Getty Images)

“Choosin’ Texas” de Ella Langley es tan enorme que prácticamente aseguró que las canciones que la cantante y compositora lanzó inmediatamente después de ese éxito también se convirtieran en éxitos. Antes de entregar su segundo álbum Dandelion, el talento emergente del country lanzó un puñado de canciones promocionales, y cada una de ellas se convirtió rápidamente en un éxito comercial al menos en las listas de country de Billboard, aunque muchos tuvieron éxito en varias listas no específicas de género también.

El segundo sencillo oficial del proyecto, “Be Her”, también resultó ser un éxito definitorio en su carrera, gracias al menos en parte al éxito continuo de “Choosin’ Texas”. La semana pasada, Langley se convirtió en solo la segunda músico de country en ocupar los dos primeros lugares más altos en el Billboard Hot 100, la clasificación de la compañía de las pistas más populares en la nación, ya que “Choosin’ Texas” se mantuvo en el No. 1 y “Be Her” subió a un nuevo máximo de segundo lugar.

Ninguno de los sencillos de la superestrella se movió un ápice en esta ronda, y ese hecho ayuda a Langley a salir de un empate con algunos de los grandes éxitos de la última década o más.

Ella Langley Supera a Ariana, Mariah y The Weeknd

El período pasado, cuando “Be Her” alcanzó el No. 2 en el Billboard Hot 100, Langley empató con otros siete músicos al aparecer en los dos lugares más altos en la lista por exactamente un marco. Ahora que ha logrado la hazaña dos veces, rompe ese empate y supera a Bad Bunny, Mariah Carey, Future, Ariana Grande, Metro Boomin, Morgan Wallen y The Weeknd, todos los cuales solo han visto sus nombres sentados en los números 1 y 2 simultáneamente en una sola ocasión, según Billboard.

Ella Langley Se Une a Akon y DaBaby

La revista de música señala que, incluyendo a Langley, solo tres artistas han ocupado los números 1 y 2 en el Billboard Hot 100 dos veces – y solo dos veces. Langley es la única artista femenina en lograrlo, y se une a Akon y DaBaby al hacerlo.

Ella Langley Puede Tener que Ceder el Paso la Próxima Semana

Si “Choosin’ Texas” y “Be Her” permanecen en los números 1 y 2 la próxima semana, Langley superará a Akon y DaBaby y se igualará con 50 Cent, Ja Rule, Kendrick Lamar y Usher, quienes han aparecido en esas codiciadas posiciones en tres semanas de lista separadas. Aunque ambos sencillos están funcionando excepcionalmente bien, existe una alta probabilidad de que Langley deba ceder el paso, ya sea de uno o tal vez de ambos lugares.

“Choosin’ Texas” y “Be Her” Mantienen los Puestos 1 y 2 Juntos

El Billboard Hot 100 es una de las tres listas de Billboard donde “Choosin’ Texas” y “Be Her” se encuentran uno al lado del otro en los números 1 y 2, respectivamente. Langley logra la misma posición en las listas de Canciones de Streaming y Canciones de Streaming de Country también.

ForbesElla Langley logra un hito histórico para la música country