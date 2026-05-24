Al menos 325 mil millones de libras esterlinas de dinero sucio fluyen a través del Reino Unido cada año, según un informe.

Al menos £325 mil millones en dinero sucio fluyen a través del Reino Unido cada año, según una investigación que está causando preocupación sobre el financiamiento para los investigadores estatales y el impulso del gobierno hacia los activos criptográficos. La cifra equivale a más del 10% del PIB del Reino Unido e incluye fondos ilícitos vinculados a delitos financieros, lavado de dinero, corrupción, comercio ilegal y evasión fiscal, según el informe de la organización benéfica Finance Innovation Lab.

Incluyendo las dependencias de la corona del Reino Unido y los territorios de ultramar, como Jersey y las Islas Caimán, la cifra se eleva a más de £788 mil millones anualmente. La investigación se cree que es el primer intento integral de cuantificar la escala de los flujos financieros ilícitos vinculados al Reino Unido, con datos transfronterizos sobre evasión fiscal y delitos financieros que revelan la extensión del papel internacional del Reino Unido como centro de dinero sucio de todo el mundo.

Las cifras se dieron a conocer cuando el Reino Unido pospuso la Cumbre sobre Finanzas Ilícitas, originalmente programada para el 23-24 de junio, para diciembre. La organización Finance Innovation Lab instó a los ministros laboristas a “demostrar liderazgo” confrontando el papel del Reino Unido en facilitar el crimen económico y la evasión fiscal.

Uno de los autores del informe, Jesse Griffiths, dijo: “Rachel Reeves ha descrito el sector financiero del Reino Unido como la ‘joya de la corona’ de la economía. Nuestro informe muestra que, con demasiada frecuencia, de hecho está desempeñando un papel central en el apoyo a los flujos financieros ilícitos: dañando nuestra economía, quitando dinero de nuestros servicios públicos y apoyando el crimen. Comprender la verdadera escala de esto es un primer paso esencial para garantizar que el sistema financiero funcione para la sociedad, no en su contra.”

El grupo parlamentario multipartidista (APPG) contra la corrupción y la evasión fiscal responsable respalda los llamados de Finance Innovation Lab para la acción del gobierno, incluido un aumento en la financiación para los investigadores estatales, incluida la Agencia Nacional contra el Crimen y la Oficina de Fraudes Graves, lo que dijeron que probablemente se pagaría a través de multas más altas y decomisos de activos.

Lab también está pidiendo una “pausa” en los planes de los ministros para convertir a Londres en un centro internacional de cripto, un plan influenciado en parte por la promoción entusiasta de activos digitales alternativos por parte de la administración Trump. Esto a pesar de que los activos criptográficos están cada vez más vinculados con el lavado de dinero y negocios ocultos en el mercado.

“The UK’s global role as a financial hub brings economic benefits, but also attracts criminal, corrupt and tax abusive activity that undermines national integrity, distorts markets and erodes public trust,” the report said. “Government plans to make the City a global hub for crypto assets risk exacerbating this.”

Agregó que una represión de los paraísos fiscales vinculados al Reino Unido era fundamental, lo que requeriría plena transparencia sobre los verdaderos propietarios de empresas pantalla en territorios ultramarinos, incluidas las Islas Vírgenes Británicas.

Phil Brickell, presidente laborista del APPG, dijo: “Después de años de inacción de gobiernos anteriores, es hora de que seamos parte de la solución, no parte del problema. Es hora de dar a nuestras agencias de cumplimiento los recursos que necesitan para combatir la plaga del crimen económico, y para que los territorios de ultramar clave del Reino Unido finalmente levanten su velo de secretismo corporativo.”

Se contactó al Tesoro para obtener comentarios.