Starbucks despedirá a 300 empleados en EE.UU. y cerrará algunas oficinas de apoyo regional

La sede corporativa de Starbucks vista en Seattle. La empresa anunció sus ganancias del segundo trimestre el 27 de abril de 2021.

Starbucks anunció el viernes otra ronda de despidos corporativos y dijo que planea cerrar algunas oficinas de apoyo regionales como parte de su proceso de reestructuración en curso. La empresa dijo que recortará 300 puestos de trabajo en EE. UU., y que ha comenzado una revisión de su fuerza laboral corporativa internacional. Los despidos no afectarán a los empleados de las cafeterías.

Los costos combinados por indemnización y reevaluación de sus oficinas resultarán en cargos por reestructuración de $400 millones, dijo la cadena de café. Starbucks espera registrar $280 millones en cargos no monetarios relacionados con la depreciación de activos a largo plazo y $120 millones en cargos en efectivo relacionados con los recortes de empleo.

“Estamos tomando acciones adicionales bajo la estrategia Volver a Starbucks, aprovechando nuestro fuerte impulso empresarial y trabajando para devolver la empresa a un crecimiento duradero y rentable”, dijo un portavoz de Starbucks en un comunicado a CNBC. “Los líderes han analizado detenidamente sus respectivas funciones para afilar aún más el enfoque, priorizar el trabajo, reducir la complejidad y reducir costos”.

El anuncio del viernes marca la tercera ronda de despidos de Starbucks desde que el CEO Brian Niccol asumió el cargo. En febrero de 2025, Niccol dijo que la empresa recortaría 1,100 puestos de trabajo y no cubriría varias cientos de otras posiciones abiertas. Siete meses más tarde, la compañía anunció otras 900 pérdidas de empleo para sus trabajadores no minoristas como parte de un plan de reestructuración de $1 mil millones.

Starbucks tenía 9,000 trabajadores no minoristas en EE. UU. y 5,000 empleados internacionales trabajando en roles de operaciones de apoyo regional hasta el 28 de septiembre de 2025, según una presentación regulatoria.

Durante el mandato de Niccol, la empresa ha emprendido una costosa y fructífera reestructuración de su negocio en EE. UU. Las ventas del gigante del café disminuyeron a medida que la competencia aumentaba y los consumidores más conscientes del presupuesto afectaban la demanda de sus bebidas. Bajo Niccol, Starbucks ha mejorado las operaciones de sus cafeterías, añadido nuevos elementos de menú populares, reintroducido asientos en sus ubicaciones y reforzado el personal en sus cafeterías.

En su último trimestre, la empresa informó que las ventas comparables en EE. UU. crecieron un 7.1%, impulsadas por un aumento del 4.3% en las transacciones. Fue el segundo trimestre consecutivo de crecimiento del tráfico para las cafeterías de Starbucks en EE. UU., lo que indica que el plan de recuperación de la empresa estaba funcionando.

“Este trimestre marcó un hito para Starbucks y el giro en nuestra recuperación”, dijo Niccol en un video publicado junto con los resultados del segundo trimestre fiscal de la empresa en abril.

“Corrección: Starbucks tenía 9,000 trabajadores no minoristas en EE. UU. hasta septiembre de 2025. Una versión anterior malinterpretó el número.”