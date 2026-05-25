Queremos más

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, se convirtió en historia de la Premier League en el último día de la temporada al vencer a Brighton 3-0 en el Estadio de Amex. Fernandes rompió el récord de asistencias de la Premier League de todos los tiempos con su asistencia número 21 de la campaña para superar las marcas establecidas por Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

Fernandes asistió a Patrick Dorgu para el gol de apertura del United para reclamar el récord, antes de que Bryan Mbeumo duplicara la ventaja en el minuto 44 y Fernandes pusiera su nombre en la hoja de goleadores a principios del segundo tiempo para redondear una tarde dominante.

El United termina en tercer lugar en la Premier League con 68 puntos, asegurando la clasificación para la Liga de Campeones para la próxima temporada bajo la dirección de Michael Carrick, quien fue confirmado como entrenador permanente en la semana previa al partido.

Fernandes se mostró humilde en su reacción, desviando el crédito hacia aquellos que han convertido su trabajo en goles.

“Fue algo especial estar en su compañía. Estamos hablando de dos jugadores que hicieron que la Premier League fuera tan grande, y fueron dos de los más grandes en la Premier League. Mi estilo de juego siempre ha sido el mismo. La creación no ha sido algo que haya cambiado o mejorado. La mayor diferencia es que mis compañeros han marcado más goles que antes, y recibo el crédito por eso”.

El anuncio de Carrick como entrenador permanente, confirmado esta semana con la esperanza de que el United obtenga la estabilidad que el club ha echado de menos desde la jubilación de Sir Alex Ferguson, recibió una respuesta positiva por parte del capitán.

“Obviamente es un paso muy importante para nuestro club. Necesitamos estabilidad en términos de dirección y desde que Michael llegó al club, saben lo tranquilo que es y la calma que le da al equipo, pero también en los momentos en los que necesita presionarnos también lo hace. Conoce el club, lo que significa y lo que exige estar en este club. Estamos muy emocionados por lo que está por venir. Terminamos fuertes y eso es una buena señal de lo que está por venir”.

Carrick apenas pudo ocultar su satisfacción después de ver a su equipo producir una de sus actuaciones más completas durante su mandato, en un juego que lo tuvo todo.

“Realmente lo disfruté. Fue una prueba venir aquí para nosotros hoy. Los chicos fueron fantásticos. Fue un verdadero placer verlo, así que fue agradable terminar de esa manera. Hubo tantos aspectos positivos hoy. Patrick en la primera mitad por su gol y jugando tan bien, dando a los jóvenes la oportunidad de tener más experiencia, viendo a los seguidores detrás del gol y Bruno también teniendo su día. Simplemente pensé que para todo el grupo fue tan positivo y muestra dónde estamos en términos de confianza y cuidado mutuo”.

Sobre el récord de Fernandes, Carrick elogió lo que representa.

“Es una cosa fantástica de tener. Nadie se está escapando de eso. Justifica su consistencia y calidad. Lo hace tan a menudo y es tan creativo en ciertas áreas, que no fue una sorpresa que lo hiciera de nuevo.

Siempre comienza al día siguiente. Nunca es suficiente, no debería ser suficiente. No cambia, simplemente nos da un sabor de más. Necesitamos más y queremos más como club de fútbol y ciertamente como equipo. Es un lugar realmente bueno para terminar y nos da una buena base para la próxima temporada y más”.