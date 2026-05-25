Las escuelas no están preparando a los jóvenes para el trabajo

Dos citas en su artículo (Las escuelas son el “conducto” hacia el desempleo para muchas personas, dice un exasesor laboral, 21 de mayo) me llamaron la atención: “un sistema educativo sin alegría que se enfoca demasiado en pasar exámenes” y “el nivel de vitriolo y odio que estos jóvenes utilizaban al hablar sobre las escuelas”.

Trabajé en el Programa de Oportunidades para Jóvenes y en el Esquema de Formación para Jóvenes del gobierno hace varios años, y últimamente en el Esquema de Delincuencia Juvenil como voluntario durante más de 20 años, y las citas no me sorprendieron en lo más mínimo. Ya era bastante malo en las escuelas de educación secundaria moderna, donde la mayoría de los niños no realizaban exámenes. En los colegios integrales y últimamente en los institutos, se hacen todos los esfuerzos para mostrar la escuela a través de sus resultados en exámenes, observados desde la distancia por aquellos estudiantes que tienen poco o nada que mostrar después de unos 10 años de educación.

Como asesor, después de que me asignaban una escuela siempre le preguntaba al director si podía seguir a un alumno durante un día, y al final del día estaba bastante dispuesto a portarme mal. Clase tras clase sin mucho intento de involucrar a los estudiantes de manera significativa. Era como estar en la universidad.

Quizás los formadores de maestros deberían desechar sus notas y practicar un proceso más interactivo que los maestros de escuela podrían imitar y que sería más adecuado para el tipo de estudiantes en los que se está enfocando este informe.

En mi primer trabajo como maestro en una escuela de educación secundaria moderna, el director me preguntó si podría dirigir un curso de construcción de edificios, en un momento en que los niños podían irse en Navidad y Semana Santa. Todo mi grupo se quedó hasta el verano. Era interactivo, pero habría sido mucho mejor si me hubieran formado para trabajar de esa manera.

David Selby

Derby

El desempleo juvenil es muy real, incluso en áreas relativamente prósperas del norte de Londres. Mi hijo no tuvo dificultades para encontrar un trabajo de fin de semana en Greggs mientras estaba en la universidad en 2023, a los 17 años. Sin embargo, después de dejar la universidad, le tomó varios meses finalmente conseguir un trabajo en hospitalidad.

Estuve muy involucrada en apoyarlo durante todo el proceso y sinceramente no creo que hubiera tenido éxito sin aliento, motivación y ayuda práctica.

Llegué al Reino Unido desde Italia a los 19 años a finales de los años 80. En ese entonces, encontrar trabajo era sencillo. Podías entrar en un centro de empleo y a menudo salir con un trabajo el mismo día. El empleo era lo suficientemente accesible para apoyar a los jóvenes mientras estudiaban o comenzaban en la vida.

Mi hijo y yo visitamos un centro de empleo local esperando encontrar oportunidades laborales, pero en cambio encontramos muy pocos trabajos anunciados. El enfoque parecía estar principalmente en los beneficios y los servicios de apoyo. Esto me pareció genuinamente impactante.

Habiendo visto ahora la situación de primera mano, puedo entender mejor por qué el desempleo juvenil está aumentando. Me apena por los jóvenes. Claramente, hay mucho más que el gobierno y los servicios públicos podrían hacer para apoyar a los jóvenes a conseguir trabajo. No hacerlo no solo decepciona a una generación, sino que también perjudica a la economía y la sociedad.

Mara Musso

London