Keith Richards, Sting, Yungblud Reflexionan sobre la Influencia de Eddie Cochran en el Trailer del Documental Dont Forget Me

Antes de su fallecimiento a los 21 años en 1960, Eddie Cochran grabó rockeros estridentes como “Summertime Blues”, “C’mon Everybody”, “Somethin’ Else” y varios otros éxitos que ayudaron a dar forma al sonido de la música pop en las décadas posteriores. Un nuevo documental, “Don’t Forget Me”, que se estrenará en el Festival de Cine Raindance de Londres el 26 de junio, examina la duradera influencia de Cochran.

“Todos queríamos ser Eddie”, dice Keith Richards en el tráiler de la película, que combina entrevistas con expertos junto con imágenes de archivo raras y reconstrucciones de momentos famosos. Alice Cooper, Rod Stewart, Sting, Ronnie Wood, Roger Daltrey, John Waters, Billy Idol y Yungblud hacen apariciones en el documental. También cuenta con comentarios de miembros de la familia. “Para toda la familia, Eddie era el bebé y nuestro preciado”, dice la hermana de Cochran, Pat Hickey. El admirador Yungblud comenta en el clip: “No hay punk rock sin Eddie Cochran”.

La familia Cochran colaboró con la cineasta Kirsty Bell (“A Bird Flew In”, “Quant”) en la película, que contó con el apoyo tanto del Salón de la Fama del Rock & Roll como de la discográfica Universal Music Enterprises. “Ha sido el mayor honor ser encomendada por la familia de Eddie Cochran para contar su historia”, dijo Bell en un comunicado. “Su vida ardió rápido y brillante, pero las ondas de su sonido llegaron a través de océanos y décadas, dando forma al propio lenguaje del rock & roll. ‘Don’t Forget Me’ no es solo el título de esta película: es la súplica de Eddie, eco en libros de autógrafos y en las vidas que tocó. Mi esperanza es traerlo vividamente de vuelta a la conciencia del mundo, recordándonos no solo lo que perdimos, sino la brillantez que nos entregó”.

Cuando la película, producida por Goldfinch Entertainment, tenga su estreno en Raindance en la noche de clausura del festival, Cochran será reconocido con un premio póstumo Raindance Icon Award, según Variety. El premio se exhibirá más tarde en el Salón de la Fama del Rock & Roll.