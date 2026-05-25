Diario de viaje – Rallye des Princesses Richard Mille: las primeras zonas de regularidad

Desde la plaza Vendôme de París, donde los coches de los 97 equipos estaban expuestos desde la víspera, el Rally de las Princesas Richard Mille despegó oficialmente este domingo por la mañana. Los participantes – entre ellos el dúo Autohebdo que formo con Lucie Baud – partieron progresivamente entre las 8h15 y las 8h45, primero en convoy hacia la abadía real de Chaalis, en Fontaine-Chaalis, a unos 40 kilómetros de la capital. Fue allí, en esta espléndida finca cisterciense, donde, una vez desayunado, empezó realmente la competición.

La pausa para comer en el Cellier Belle Epoque de Epernay, en el corazón de los viñedos de Champaña, marcó la primera auténtica pausa del día. El almuerzo se organizó en forma de buffet, para tener en cuenta las diferencias entre las tripulaciones, cada una con su propia hora de salida y sus propias dificultades en el camino. Llegamos a este lugar de encuentro sobre las 14 horas, para hacer una pausa de 30 minutos, tiempo para disfrutar de un entorno mágico, en la pura tradición del Rally Princess, antes de un enlace de 100 kilómetros para llegar a la salida de la primera zona de regularidad: 6 kilómetros a una velocidad media de 40 km/hora. Luego siguieron dos más.

Entre estas zonas de regularidad, las conexiones nos ofrecieron paisajes que no olvidaremos pronto. Este domingo, fue la región de Champaña la que desfiló por las ventanas: pequeños caminos bordeados de viñedos, bajo un sol generoso. La progresión entre las tres zonas era clara: la segunda, mucho mejor controlada que la primera, la tercera también la gestionaba. Entre las dos últimas conexiones, una pausa para tomar café en el castillo de La Motte-Tilly, enclavado en un meandro del Sena, nos ofreció otro momento de encanto en un entorno nuevamente extraordinario antes de engullir los últimos 59 kilómetros hasta Troyes al final de sus 353,3 km. viajado, nuestra tripulación se reunirá con usted mañana para un segundo día que promete ser igualmente excepcional: destino Vichy.

ZoÃ©

La primera área de coherencia es donde todo realmente confluyó para mí. Tengo que tener la vista en todas partes: en el roadbook, en el viaje, en la carretera que tenemos delante, en el cronómetro… y tener que asimilar la información, transcribirla a Lucie y hacer cálculos mentales sobre la distancia o el tiempo que queda al mismo tiempo, es un verdadero suplicio. Al principio fue muy complicado. Lea las notas, comunique indicaciones, administre el tiempo antes de cada señal, todo simultáneamente, sin errores. Esto no se puede improvisar.

Y luego está el sol. Lucie, que ya ha corrido tres veces el Dakar, está acostumbrada. Yo un poquito menos, y ya empiezan a aparecer las primeras quemaduras solares. Pero nada que pueda detenernos, pero ahora entiendo mejor por qué la variedad recibida durante los obsequios para socios figuraba entre los elementos esenciales. La ventaja de todo esto es que fuera de las zonas de regularidad atravesamos paisajes magníficos, y eso lo compensa con creces.

lucía

Conducir en rallyes regulares fue un rol nuevo para mí. Nunca había abordado la competición desde este ángulo: las altas velocidades claramente no son lo mío, pero aquí, en este contexto, va a ser difícil soltar el volante. Lo que no había previsto es la intensidad que todavía representa: un verdadero ritmo de carrera, tiempos muy típicos de los rallyes, una concentración que debe mantenerse a lo largo de cientos de kilómetros. No esperaba eso, y es claramente una sorpresa agradable.

353,3 kilómetros, auténtico cansancio y una confianza que empieza a coger fuerza. La progresión entre la primera y la tercera zona ya dice mucho de lo que nos enseñó este día. Mañana por la mañana se reanudará la salida desde Troyes en dirección a Vichy, para una segunda etapa que promete ser igual de exigente.

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