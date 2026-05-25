El Tottenham permanece en la Premier League, pero gran reconstrucción…

Estamos a solo tres semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y este fin de semana vio el final de la Premier League inglesa, LaLiga española y la Serie A italiana, con copas nacionales decididas en Francia y Alemania mientras dirigimos nuestra atención hacia el verano. Entonces, ¿qué aprendimos?

Arsenal ya había asegurado su título y Pep Guardiola ya había anunciado que dejaba el Man City, por lo que la gran noticia en Inglaterra involucró a Tottenham completando una escape sorprendente en el último día para evitar el descenso y permanecer en la máxima categoría inglesa. El verdadero trabajo apenas comienza para Roberto De Zerbi y compañía mientras comienzan una dolorosa reconstrucción.

En el resto de Europa, Bayern Munich ganó otro trofeo con Harry Kane nuevamente en los goles, Como aseguró un lugar en la Champions League con un fuerte cierre en la Serie A, mientras que Juventus y Milan no pudieron. Barcelona Femeni ganó la Liga de Campeones Femenina de la UEFA con una goleada de cuatro goles sobre OL Lyonnes en un juego mucho más cerrado de lo que parecía en el papel, y Liverpool se despidió de Mohamed Salah y Andy Robertson en una tarde emocional en Anfield.

Es lunes por la mañana, así que ¿qué mejor momento para reflexionar? Vamos a ello.

– Becherano: Argentina, los fans de la Copa del Mundo en vilo cuando Messi abandona cojeando – Olley: Arsenal finalmente levanta el trofeo de la Premier League después de una espera de 22 años – Lindop: Salah, Robertson se despiden de Liverpool mientras quedan preguntas

Tottenham se mantiene exitosamente, pero ¿qué tan lejos están de donde realmente quieren estar?

La lógica te decía que era bastante improbable que Tottenham fuera relegado antes del último día, y en este deporte a menudo ilógico, la lógica se mantuvo el domingo. Spurs hubiera necesitado perder en casa ante Everton, un equipo sin nada en juego, y West Ham hubiera necesitado vencer a un Leeds United igualmente “desmotivado”. Lo segundo sucedió, lo primero no, y los Spurs emergieron como victoriosos por 1-0 gracias al gol de João Palhinha al final de la primera mitad.

Algunos se sintieron ofendidos y criticaron a los jugadores de Tottenham por celebrar al final del partido porque, por supuesto, cuando tienes la sexta nómina más alta en la liga, deberías sentirte avergonzado de estar en esa posición. Están equivocados; así no funcionan los deportes. Cada momento tiene su propio contexto, y el hecho de que este grupo infructuoso y desaliñado pudiera unirse de la manera en que lo hizo y evitar el descenso es muy digno de jubilación, en ese momento. Ese momento ha pasado y, como dijo el entrenador Roberto De Zerbi después del juego, ahora es el momento de comenzar a trabajar en la temporada 2026-27. Porque lo que sucedió esta temporada y la temporada pasada, sí, finalizaciones consecutivas en 17º lugar, es un gran vergüenza y no puede volver a suceder.

De Zerbi mismo pareció contradecirse después del partido cuando dijo: “Tenemos que construir un nuevo equipo … no tenemos que cambiar a demasiados jugadores. Tenemos 10, 11, 12 jugadores lo suficientemente buenos para quedarse, lo suficientemente buenos como jugadores y especialmente como personas … Luego tenemos que completar el equipo con jugadores de primer nivel”.

Tal vez se equivocó al hablar, ya que de lo contrario no tiene sentido. Tottenham tiene más de 25 jugadores en el primer equipo, además de otros ocho chicos cedidos. Si solo 10 a 12 son lo suficientemente buenos para quedarse, eso significa cambiar la mitad de tu plantilla, lo que es un reinicio masivo. La pregunta es quién será responsable de ello.

El principal problema de Tottenham, al menos en términos de un final respetable entre los seis primeros o los ocho primeros, no es la falta de talento: son las lesiones, la mala dirección técnica y la deficiente construcción de la plantilla. Si se mantienen en forma (lo cual en cierto grado está más allá del control de cualquiera), si son entrenados mejor (eso estará a cargo de De Zerbi) y si pueden equilibrar la plantilla de manera más racional (¿necesitas siete defensores centrales en tus libros?), darán pasos agigantados.

Un resumen rápido

10. A medida que Pep Guardiola se despide en la historia, un recordatorio de que se equivocó gravemente en una cosa: la temporada de Man City 2025-26 terminó con una derrota en casa ante Aston Villa, pero a nadie le importó. El domingo se trató de despedidas: John Stones, Bernardo Silva y, por supuesto, Guardiola. Son 29 años de memoria institucional, y mentalidad ganadora, perdidos. Si bien es cierto que el Manchester City ganó dos títulos de liga y tres copas nacionales en las cinco temporadas anteriores a la llegada de Guardiola, no es que construyera este club de la nada. Pero también es cierto que los llevó al siguiente nivel.

Esta temporada ganó dos copas nacionales, pero por primera vez no ganó la liga en temporadas consecutivas. Eso habla volumenes. Es el mejor mánager de la historia del City y, posiblemente, también de Barcelona. También es elocuente. Quiero verlo trabajar de nuevo algún día, por lo tanto, dejaremos la gran retrospectiva para cuando realmente diga que se retira. Pero permítanme compartir una anécdota personal, no puedo evitar recordar ese día en Doha hace 22 años cuando pasé varias horas con él y me dijo que el juego había cambiado y que estaba triste de no tener futuro en él. Qué tan totalmente y completamente equivocado estaba.

9. Lens termina excelente campaña con Copa de Francia … ¿podrían haber hecho más? El viernes por la noche Lens venció a Nice 3-1 para ganar la Copa de Francia. Es su primer trofeo desde el milenio, a menos que cuentes la Copa Intertoto (realmente no deberías hacerlo), y junto con su segundo puesto en la Ligue 1, marca su mejor temporada desde que fueron campeones franceses en 1997-98. Terminaron seis puntos detrás del Paris Saint-Germain, perdiendo ambos enfrentamientos directos, que estadísticamente al menos era la brecha entre ambos. Con el desempeño lento de Luis Enrique después de la Copa del Mundo de Clubes, distraídos por los compromisos de la Champions League, la liga reorganizando constantemente los partidos y con el beneficio de la retrospectiva, ¿podrían sentir que se perdió una oportunidad? Posiblemente, pero no lo creo. La verdad es que el PSG estaba un nivel por encima y siempre daba la impresión de poder elevarse si fuera necesario.

Pero eso no cambia la tremenda temporada que Lens tuvo con su mezcla de juventud (Robin Risser, Samson Baidoo, Pierre Ganiou) y veteranos en su última danza (Adrien Thomasson, Matthieu Udol, Wesley Saïd, Florian Thauvin). En cuanto a Nice, lucharon con valentía, golpearon el poste dos veces, y el próximo viernes, el eterno Dante (a los 42 años) los liderará en otra final de facto: el playoff contra Saint-Étienne para permanecer en la Ligue 1.

(Arsenal logo) Todo cambia en la Serie A a medida que Como y Roma suben, Juventus y Milan caen

El equipo de Cesc Fábregas, sin Nico Paz porque, no, no es un show de una sola persona, venció a Cremonese como visitante y Roma ganó en Verona para asegurar sus lugares en la Champions League. Habla de cambio. Roma regresa al Gran Show después de siete temporadas, justo en el momento en que Como comenzó su ascenso fuera de las filas amateurs.

Si hay un hilo común que une a ambos, y una lección que deben aprender varios clubes de la Serie A, es el fútbol ofensivo y la voluntad de hacer cosas con el balón, en lugar de sentirse más cómodos defendiendo y reaccionando a lo que hacen los demás.

La historia de Gian Luigi Gasperini en el Atalanta habla por sí sola. Que haya podido tener un impacto tan grande en su primera campaña en la Roma es enormemente impresionante. En cuanto a Fábregas, desde luego, el club gastó cantidades significativas de dinero (y veremos qué piensa la UEFA al respecto), pero en realidad es solo una cantidad significativa para un club provincial con un estadio de 12,000 asientos: en términos de nómina, son los décimos en la Serie A. Lo importante es que lo que gastaron, lo gastaron bien y Fábregas hizo un trabajo fenomenal al hacer que el conjunto fuera más grande que la suma de sus partes.

Contrasta esto con Juventus y Milan, que hicieron lo contrario en términos de utilizar sus recursos de manera efectiva y jugar un fútbol proactivo y ofensivo (especialmente Milan). Lidiaré con Milan más adelante, pero en cuanto a Juventus, perdieron su oportunidad no el domingo (cuando empataron 2-2 con Torino), sino la semana anterior, con la derrota en casa ante Fiorentina que significó que ya no controlaban su propio destino. Pero como escribí antes, creo que van por el camino correcto con Luciano Spalletti. Y, tal vez, una temporada sin el “efecto” del dinero de la Champions League podría obligarlos a ser un poco más inteligentes y pelear más con sus recursos. Como lo han hecho Roma y Como.

No será un consuelo ser eliminado en las semifinales de la Champions League de la UEFA, pero el Bayern nos recordó, como si hiciera falta, en la final de la Copa de Alemania del sábado lo devastadores que pueden ser cuando elevan su juego.

El VfB Stuttgart de Sebastian Hoeness había hecho un buen trabajo limitándolos en la primera mitad con una combinación de defensa inteligente y rápidos balones largos por encima. Tanto así que, al descanso, el Bayern estaba realmente por detrás tanto en términos de tiros (7-3) como de goles esperados (0.32 a 0.14). Si no hubiera sido por una magnífica atajada de Jonas Urbig a Maxi Mittelstädt, también habrían estado abajo en el marcador.

Después del descanso, todo fue diferente. Stuttgart logró un solo disparo (fuera del objetivo). Bayern se adelantó con un cabezazo de Kane, golpeó el travesaño con Kane nuevamente, y luego cerró el juego diez minutos antes del final cuando logró el 2-0. (Más tarde agregaría un tercero desde el punto penal en tiempo de descuento).

He elogiado al jefe del Bayern, Vincent Kompany, toda la temporada, así que no necesitamos repetir eso. Basta con decir que, después de recuperar la Bundesliga en su primer año, ahora ha ganado el doblete en su segundo. ¿Tripete en su tercero?

Pero, ¿qué hay de Kane? El hat-trick eleva su total de la temporada a 61 en todas las competiciones (en 51 partidos).

¿Quieres contexto? Solo otros tres jugadores en una de las cinco principales ligas han alcanzado la marca de los 60 goles. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lo hicieron dos veces cada uno. Gerd Muller lo hizo en 1972-73 para el Bayern. Ese es el tipo de compañía que mantiene Kane.

Comentarios rápidos

(Pie de foto: Tottenham) A medida que la Copa Mundial 2026 se acerca, la emoción crece. Celebramos tus éxitos hasta ahora, ¡sueña en grande!

(Pie de foto: Serie A) Serie A culmina con muchas sorpresas. ¡No te pierdas los últimos análisis y reseñas de la temporada!

(Pie de foto: Liga de Campeones de la UEFA) La acción en la Liga de Campeones de la UEFA no decepciona. ¡Descubre los momentos más emocionantes de la temporada!