Trump pone condición de Acuerdos de Abraham a acuerdo de paz con Irán: Mediador Pakistán enfrenta un paradójico histórico

En la medida en que los negociadores estadounidenses e iraníes avanzan hacia un acuerdo para poner fin a meses de conflicto, el presidente Donald Trump ha elevado drásticamente las apuestas, exigiendo que un grupo de naciones de mayoría musulmana reconozcan formalmente a Israel uniéndose a los Acuerdos de Abraham como parte de cualquier solución final.

Para Pakistán, al igual que para varios otros nombrados por Trump el lunes, la demanda representa una brecha entre las expectativas de Washington y la realidad política interna.

En una extensa publicación en Truth Social el lunes, Trump declaró que era “obligatorio” que Arabia Saudita, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania se adhirieran simultáneamente a los Acuerdos de Abraham como parte de un acuerdo de paz con Irán.

“Debería comenzar con la firma inmediata de Arabia Saudita y Catar, y todos los demás deberían seguir el ejemplo”, escribió, agregando que los países que se nieguen “no deberían formar parte de este Acuerdo ya que muestra mala intención”.

La publicación se produjo después de una llamada telefónica que Trump mantuvo el sábado con líderes de los ocho países, según el medio de comunicación con sede en EE. UU. Axios. El informe, citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos, dijo que la demanda tomó por sorpresa a varios jefes de estado.

Los Acuerdos de Abraham, negociados por Trump durante su primer mandato en 2020, son acuerdos en los que los países árabes/musulmanes reconocen formalmente a Israel y establecen relaciones diplomáticas completas. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron los primeros en firmar, seguidos por Marruecos y Sudán.