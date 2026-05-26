Las empresas comienzan a obtener reembolsos de aranceles después de la decisión de la Corte Suprema

Las empresas comienzan a obtener reembolsos de aranceles después de la decisión...

Meses después de que la Corte Suprema dictaminara que algunos aranceles eran inconstitucionales, ha comenzado a fluir el primer tramo de reembolsos de aranceles.

El director financiero de Oshkosh Corporation, Matt Field, confirmó a CNBC que la empresa ha comenzado a recibir reembolsos de aranceles a partir del martes.

“Después de la aceptación de nuestro primer archivo, hemos comenzado a recibir pagos en nuestras reclamaciones de reembolso de aranceles, representando una parte inicial de nuestras reclamaciones totales presentadas”, dijo Field.

La empresa aún no ha verificado el monto total de reembolso, añadió Field. Basic Fun, la empresa detrás de Care Bears y Tonka trucks, también le dijo a CNBC que comenzó a recibir reembolsos de aranceles el martes.

El CEO Jay Foreman dijo que hasta ahora los reembolsos solo han representado el 5% del reclamo total de la empresa en sus facturas tempranas.

“Utilizaremos los dólares de reembolso para ayudar a apoyar nuestro flujo de efectivo de 2026 e invertir en nuestro equipo. Este es el momento más difícil del año para las compañías de juguetes”, dijo Foreman en un comunicado. “También informaremos a nuestro personal que aumentaremos los salarios para ayudar a compensar el aumento del costo de vida, anunciaremos promociones y aumentos de sueldo más grandes. Estamos reinvertiendo los fondos en nuestro negocio y personas.”

Las compañías de logística UPS, FedEx y DHL han dicho anteriormente que presentarán solicitudes de reembolso de aranceles en nombre de sus clientes, sin requerir ninguna acción adicional por parte de ellos. La primera fase de reembolsos de aranceles solo cubre las solicitudes de entradas que CBP finalizó en los últimos 80 días, aunque ese proceso podría tardar meses en llegar a los clientes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. dijo en una presentación judicial que anticipaba pagar reembolsos de $35.46 mil millones en 8.3 millones de envíos, hasta el lunes por la mañana.

En febrero, la Corte Suprema invalidó los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. En los meses siguientes, las empresas comenzaron a presentar solicitudes de reembolso de aranceles en un portal llamado Administración Consolidada y Procesamiento de Entradas.

En una entrevista de radio con WABC el martes por la mañana, Trump calificó la situación de reembolso de aranceles como “una locura”.

“En teoría, tienes que devolver los aranceles. Lucharemos contra eso”, dijo Trump. “Estábamos obteniendo fortunas de personas que nos odian, países y empresas que nos odian.”