Rendimientos del Tesoro caen después del descanso del Día de los Caídos mientras los traders evalúan las perspectivas de paz en Irán

Rendimientos del Tesoro caen después del descanso del Día de los Caídos...

Los rendimientos del Tesoro cayeron el martes al regresar los mercados de bonos de un descanso por el Día de los Caídos para fortalecer las esperanzas de un acuerdo de paz en Oriente Medio, incluso cuando el ejército de EE. UU. realizó nuevos ataques contra Irán.

La rentabilidad de la nota del Tesoro de EE. UU. a 10 años – el punto de referencia clave para el endeudamiento del gobierno de EE. UU. – descendió más de 7 puntos básicos al 4.496%.

El rendimiento de la nota del Tesoro a 2 años, que sigue más de cerca la política de tasas de interés a corto plazo de la Reserva Federal, cayó más de 7 puntos básicos al 4.049%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años también disminuyó más de 5 puntos básicos al 5.031%.

Un punto básico es igual al 0.01%, y los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas.

[Context: Los rendimientos del Tesoro muestran la reacción del mercado a eventos geopolíticos y económicos importantes.]

Los rendimientos cayeron en general, siguiendo las grandes disminuciones observadas en los rendimientos soberanos europeos el lunes.

Esto ocurre después de que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo lo que el Comando Central describió como ataques de “defensa propia” en el sur de Irán temprano el martes. El secretario de Estado Marco Rubio, quien se encuentra en India, dijo que el Estrecho de Ormuz finalmente tendrá que ser abierto “de una forma u otra”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo el martes que tomará represalias contra violaciones de la tregua en curso después de identificar y enfrentar drones estadounidenses y un avión de combate F-35 que ingresaron al espacio aéreo del país.

El aparente recrudecimiento de las hostilidades se produjo a pesar de que el presidente Donald Trump indicara anteriormente en una publicación en Truth Social que un acuerdo de paz podría estar a la vista, con negociaciones “progresando bien”.

En el futuro, los inversores estarán monitoreando una serie de datos económicos que se publicarán más adelante esta semana, incluida la lectura de abril del índice de precios del gasto de consumo personal – la medida preferida de inflación de la Fed.

Los economistas encuestados por Dow Jones esperan un aumento del 0.5% respecto a marzo y un aumento del 3.8% interanual en el IPC PCE.

La confianza del consumidor en EE. UU. cayó en mayo a medida que los impactos inflacionarios derivados del conflicto en Oriente Medio “se intensificaron”, según The Conference Board.

– CNBC’s Lim Hui Jie y Hugh Leask también contribuyeron a este informe.