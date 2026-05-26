Confirmadas las fatalidades después de que un tanque químico se rompe en una fábrica de pulpa y papel en el estado de Washington

Confirmadas las fatalidades después de que un tanque químico se rompe en...

Una fuga en un tanque químico en una instalación en el estado de Washington resultó en múltiples heridos críticos y un número desconocido de fallecimientos, informaron las autoridades.

El “incidente de materiales peligrosos” se reportó el martes por la mañana en Nippon Dynawave Packaging, una fábrica de papel y pulpa en Longview, dijeron las autoridades de bomberos.

Un tanque que contenía licor blanco se rompió aproximadamente a las 7:15 a.m., según un comunicado conjunto de autoridades locales y Nippon Dynawave Packaging.

Inicialmente, las autoridades se refirieron al incidente como una explosión química y luego como una implosión, antes de llamarlo una ruptura.

“La situación se mantiene estable, pero está en fase de recuperación”, dijo el jefe de batallón de bomberos de Longview, Mike Gorsuch, durante una conferencia de prensa el martes, calificándola de “trágica”.

“Los esfuerzos de recuperación siguen en curso en la instalación”, dijo.

El número de fallecidos aún no está determinado en este momento, dijo el jefe de Bomberos y Rescate de Cowlitz durante la conferencia de prensa.

Un grupo de personas están desaparecidas, dijo, negándose a confirmar cuántas.

Nueve personas en la instalación sufrieron lesiones, incluyendo quemaduras químicas, y fueron trasladadas en ambulancia a hospitales de la zona, dijeron las autoridades. Las lesiones iban desde críticas hasta leves.

Un bombero también resultó herido en el incidente y desde entonces ha sido tratado y dado de alta de un hospital cercano.

Los pacientes con lesiones traumáticas están siendo tratados en instalaciones médicas cercanas, mientras que los pacientes con quemaduras y exposición están siendo enviados a otros hospitales de la zona, incluido en Portland, que son considerados centros de quemaduras, dijo Rick Graves, el portavoz de Bomberos y Rescate de Portland en Oregón, a ABC News.

El Centro Médico PeaceHealth St. John en Longview dijo a ABC News que recibió nueve pacientes del incidente, incluido un fallecido. Seis están en condición estable, y dos pacientes más han sido trasladados, dijeron.

Legacy Health confirmó a ABC News que está tratando a pacientes en el incidente, incluido en el Centro de Quemaduras Legacy Oregon en Portland, aunque no entró en detalles.

La información sobre los fallecidos y heridos en el incidente se está reteniendo hasta que se notifique a los familiares, dijeron las autoridades.

El tanque de 80,000 galones estaba aproximadamente al 60% de su capacidad en el momento de la ruptura, según Goldstein. El licor blanco es una mezcla química de hidróxido de sodio, sulfuro de sodio y carbonato de disodio utilizada en el proceso de fabricación de papel.

La causa de la ruptura es desconocida en este momento, dijo Goldstein.

“No tenemos información en cuanto a amenazas inmediatas al público”, dijeron las autoridades.

“La escena sigue en fase de recuperación mientras los equipos de emergencia continúan con las operaciones”, dijo el comunicado conjunto. “Las agencias que responden siguen coordinando de cerca con el personal de la instalación y las agencias asociadas a medida que continúan la investigación y las operaciones de recuperación.”

Se instó a los residentes a evitar el área durante la respuesta de emergencia activa.

La instalación de Nippon está ubicada en la frontera entre Washington y Oregón cerca del río Columbia. La fábrica de papel kraft y pulpa y la planta de envasado líquido emplean a casi 1,000 personas, según el Departamento de Ecología de Washington.

ABC News’ Trevor Ault y Alyssa Pone contribuyeron a este informe.

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