Cómo transmitir en vivo el voleibol de playa AVP: Semana 1, Belmar Open, canal de televisión

La temporada 2026 de la Liga AVP comienza el sábado en Belmar, Nueva Jersey, y se extiende hasta el fin de semana en CW y CBS. La competición incluirá cuatro equipos y ocho dúos.

17 de agosto de 2019; Manhattan Beach, California, Estados Unidos; Phil Dalhausser salta para hacer un salto en un partido contra Chaim Schalk y Jeremy Casebee durante el AVP Manhattan Beach Open en Manhattan Beach Pier. Dalhausser y Nick Lucena lograron una victoria por 2-0 para avanzar a las semifinales. Crédito obligatorio: Robert Hanashiro-Imagn Images

Cómo ver la Semana 1 de Voleibol AVP: Abierto de Belmar

Cuándo: sábado y domingo, 30 y 31 de mayo de 2026

Hora: 1:00 p.m. (Día 1), 1:30 p.m. ET (Día 2)

Canal de televisión: CW (día 1) y CBS (día 2)

Transmisión en vivo: Fubo (prueba gratis)

En la primera ronda, el primer enfrentamiento cara a cara es entre los dos únicos equipos que han ganado un título de la Liga AVP. Ese enfrentamiento es entre el San Diego Smash y el Brooklyn Blaze.

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El LA Launch, New York Nitro, San Diego Smash y Brooklyn Blaze conforman el campo Belmar. El fin de semana presenta un enfrentamiento en California entre LA Launch y San Diego Smash, y el primer fin de semana de una rivalidad consecutiva en la Costa Este entre New York Nitro y Brooklyn Blaze.

Belmar es el primer evento donde entran en vigencia las listas oficiales de la Liga AVP 2026. Los dos equipos de Nueva York se enfrentarán el siguiente fin de semana en Aspen para la Semana 2 de la Liga AVP.

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