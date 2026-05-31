Alegaciones de crímenes de guerra de las Fuerzas Especiales del Reino Unido en Afganistán no fueron referidas por preocupaciones sobre la moral.

KABUL, AFGANISTÁN – El ex jefe de las Fuerzas Especiales británicas dice que las acusaciones de crímenes de guerra que involucran al Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés) en Afganistán no fueron remitidas a la policía militar para evitar dañar la moral de las tropas.

La BBC informó el viernes (29 de mayo) que el ex funcionario de seguridad hizo estas declaraciones durante su testimonio ante la “Investigación Independiente Sobre Afganistán”.

El SAS estuvo desplegado en Afganistán entre 2009 y 2014. Según el ex jefe de las Fuerzas Especiales del Reino Unido, los presuntos incidentes de crímenes de guerra por parte de unidades del SAS ocurrieron entre 2010 y 2013.

El ex oficial de alto rango, que era el segundo funcionario de más alto rango de las Fuerzas Especiales en ese momento, afirmó que las acusaciones no fueron reportadas por dos razones principales. Explicó que, por un lado, existían preocupaciones de que una investigación formal pudiera interrumpir las operaciones en curso y afectar negativamente la moral entre las tropas. Por otro lado, algunas pruebas se obtuvieron a través de un regimiento rival de Fuerzas Especiales, lo que generó sensibilidades internas.

Como resultado, la policía militar del Reino Unido no tuvo conocimiento durante años de las preocupaciones dentro de las Fuerzas Especiales con respecto a presuntas ejecuciones extrajudiciales e informes falsificados.

Según su testimonio, a pesar de la gravedad de las acusaciones, el entonces jefe de las Fuerzas Especiales del Reino Unido en 2011 decidió no remitir el asunto a la Policía Militar Real. En cambio, se llevó a cabo una revisión interna de las tácticas operativas.

Documentos clasificados de operaciones militares británicas en Afganistán indican supuestamente que en un número significativo de casos, personas que ya habían sido detenidas y restringidas fueron posteriormente asesinadas por el personal de las Fuerzas Especiales.

La BBC también informó, basándose en documentos recién revisados, que en algunas operaciones el número de personas asesinadas superaba el número de armas supuestamente recuperadas en la escena. Este desequilibrio sugería que algunas de las personas asesinadas no representaban una amenaza inmediata para los soldados u otros.

El informe también señaló que las Fuerzas Especiales del Reino Unido estaban al tanto de las quejas de una conocida organización internacional de monitoreo sobre la guerra en Afganistán. Además, las Fuerzas Especiales afganas habían planteado repetidamente preocupaciones y, según informes, estaban tan alarmadas por lo que consideraban el asesinato de civiles que se negaron en múltiples ocasiones a unirse a las Fuerzas Especiales británicas en operaciones conjuntas.

Un oficial militar identificado bajo el seudónimo “N2252” dijo en la investigación que si la Policía Militar Real hubiera sido informada en 2011, las operaciones del SAS dirigidas a miembros talibanes y fabricantes de bombas al borde de la carretera habrían sido interrumpidas. Añadió que las investigaciones habrían apartado unidades de la planificación operativa y debilitado la confianza dentro de las Fuerzas Especiales.

El tema de presuntos crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Especiales británicas en Afganistán surge en medio de un escrutinio internacional más amplio sobre la conducta militar extranjera durante la guerra, incluyendo acusaciones similares contra tropas australianas.

Alegaciones separadas presentadas en documentos legales anteriores compilados por el bufete de abogados Leigh Day y citados en divulgaciones del Ministerio de Defensa afirman que tres unidades del SAS fueron responsables de la ejecución sumaria de al menos ochenta civiles durante despliegues entre 2010 y 2013. Abogados que representan a familias de víctimas han acusado a soldados de llevar a cabo un patrón de asesinatos durante redadas nocturnas, dirigidas supuestamente a hombres en edad de combatir “independientemente de la amenaza que representaran”.

Los mismos documentos también alegan que un soldado del SAS podría haber matado personalmente a hasta 35 civiles afganos durante un solo período de seis meses en servicio. En varios incidentes reportados, personas fueron supuestamente asesinadas después de que se colocaran armas en la escena, mientras que en al menos cinco casos el número de personas abatidas superaba el número de armas recuperadas.

Estas afirmaciones, basadas en divulgaciones judiciales y presentaciones legales, forman parte de un conjunto más amplio de acusaciones de crímenes de guerra relacionadas con las operaciones militares británicas en Afganistán.

La misión militar liderada por la OTAN en Afganistán, en la que participó el Reino Unido, comenzó en 2001 y continuó hasta 2014. Después de la retirada de las fuerzas de la OTAN, algunos soldados estadounidenses permanecieron hasta 2021, cuando el colapso del gobierno republicano anterior y el regreso de los talibanes llevaron a una salida completa de las fuerzas militares extranjeras.

Varios países, incluidos el Reino Unido y Australia, están revisando actualmente la conducta de sus fuerzas durante la guerra en Afganistán, con investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra formando parte de estas evaluaciones en curso.