Josh Brown, contando con una nueva estrategia de impulso, cree que los inversores quieren más que fondos indexados

Josh Brown, uno de los asesores financieros más reconocidos de Wall Street, dijo que el auge de la inversión pasiva ha creado una demanda de un tipo diferente de producto: una cartera concentrada destinada a capturar a los mayores ganadores del mercado. El CEO de Ritholtz Wealth Management y colaborador de CNBC lanzó recientemente Porterhouse, una cuenta separada nombrada así por el corte premium de carne y diseñada para mantener lo que considera las mejores oportunidades del mercado. La estrategia basada en reglas de impulso, administrada en asociación con Franklin Templeton, favorece a empresas con un fuerte crecimiento de ganancias y una persistente fuerza en el precio de las acciones.

“Todo el mundo tiene una amplia diversificación en el mercado de acciones. Cuesta tres puntos básicos, un clic y puedes ser dueño del S&P 500”, dijo Brown en una entrevista. “Hay personas que buscan literalmente las mejores acciones en el mercado. Las mejores acciones hoy no serán necesariamente las mejores acciones mañana”.

El lanzamiento llega después de años de asesores que dirigen a los clientes hacia fondos de índice de bajo costo popularizados por el fundador de Vanguard, Jack Bogle. Brown dijo que la exposición amplia al mercado sigue siendo la base de la mayoría de las carteras, pero argumentó que algunos inversores quieren un enfoque más selectivo que pueda adaptarse a medida que cambia el liderazgo del mercado.

“Históricamente, comprar la empresa con mayor capitalización de mercado es en realidad una estrategia terrible”, dijo Brown. “Creo que en última instancia la reversión a la media entrará en juego, y no será tan simple: simplemente comprar Apple y Nvidia, no puede perder”.

Porterhouse surgió de la lista “Mejores Acciones en el Mercado” de Brown para CNBC Pro, pero adopta un enfoque más selectivo. A pesar del enfoque en el impulso de la estrategia, ninguno de las acciones del “Magnífico Siete” se encuentran entre sus 58 tenencias actuales.

Impulsado por el impulso

En lugar de intentar predecir qué sectores o temas dominarán, Brown dijo que la estrategia se basa en el juicio colectivo de los inversores que ya están votando con sus dólares.

“El mercado es muy inteligente. Creo en la sabiduría de las multitudes”, dijo Brown. “Tienes 100 millones de personas en todo el mundo tratando de averiguar qué acciones comprar, y es por eso que el impulso como factor funciona”.

“Lo que no estamos haciendo es pronosticar”, agregó. “No tengo idea de cuál será el tema dominante del mercado en la segunda mitad de 2026”.

El enfoque a veces puede llevar la cartera a beneficiarios menos obvios de principales temas del mercado. Brown destacó al fabricante de equipamiento de red Ciena como uno de los mejores desempeños de la estrategia este año. La empresa se ha beneficiado de la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, ya que los centros de datos demandan una mayor capacidad de red para mover información entre grupos de computación cada vez más potentes. La acción ha aumentado más del 140% en 2026.

“Tenemos varios nombres de industrias, materiales y tecnología que están viendo directamente revisiones al alza de ganancias y rallys en el precio de las acciones debido a la inteligencia artificial”, dijo Brown.

Brown dijo que el impulso ha perdurado como estrategia porque los inversores tienden a seguir recompensando a las empresas que se benefician de los ciclos de innovación y cambios favorables en la industria, creando tendencias que pueden durar más de lo que muchos esperan.

“Al final, las empresas que lo hacen bien atraen a una multitud de compradores”, dijo. “Si no es una casualidad, verás a los inversores seguir ofreciendo esas acciones con el tiempo, y eso es lo que estamos tratando de capturar”.

Brown también dijo que la estructura de cuenta separada le da a Porterhouse flexibilidad no disponible para muchos ETFs de impulso. A diferencia de la mayoría de los fondos cotizados en bolsa, que generalmente permanecen completamente invertidos, la estrategia puede mantener efectivo cuando las acciones violan sus reglas de venta.

“Preferimos mantener efectivo que mantener una acción que está bajando menos que el mercado”, dijo Brown.

La capacidad de aumentar efectivo puede dejar a la estrategia bajoinvertida después de fuertes caídas en el mercado, pero Brown dijo que el compromiso ayuda a evitar poseer acciones débiles simplemente para permanecer completamente invertido.

Porterhouse estará disponible para clientes calificados de Ritholtz a partir del 1 de junio.

(Este artículo presenta una estrategia de inversión específica y puntos de vista de un asesor financiero prominente. La inversión en el mercado de valores conlleva riesgos, y se recomienda a los inversionistas buscar asesoramiento profesional antes de tomar decisiones financieras significativas).